Panamá, 18 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Reporte

    Bomberos reportan 589 emergencias por fugas de gas en lo que va del año

    Yaritza Mojica
    Bomberos reportan 589 emergencias por fugas de gas en lo que va del año
    El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) ha atendido 589 emergencias por escapes de gas en lo que va del año. Cortesía

    En medio de la preocupación que se ha presentado por la explosión de un apartamento en el PH Alsacia Towers, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) dio a conocer que ha atendido 589 emergencias por escapes de gas en lo que va del año, según el registro oficial del Centro de Operaciones.

    +info

    Estructura del PH Alsacia Towers no estaría comprometida, adelanta informe preliminarEn estado grave están las dos mujeres afectadas en la explosión del edificio PH Alsacia TowersBomberos advierten aumento de accidentes de tránsito en Panamá: más de 2,300 emergencias atendidas en 2025

    Andrés Espinoza, jefe regional de esa unidad, hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de seguridad en el manejo del gas doméstico e industrial, con el propósito de prevenir incendios, explosiones y pérdidas humanas o materiales.

    Solo el pasado jueves 16 de octubre, el cuerpo de bomberos atendió precisamente la explosión en el apartamento en el PH Alsacia Towers, ubicado en el sector de El Bosque, en la vía Ricardo J. Alfaro, donde tres personas resultaron con quemaduras, entre ellas una menor de edad.

    Bomberos reportan 589 emergencias por fugas de gas en lo que va del año
    El BCBP atendió la explosión en un apartamento en el PH Alsacia Towers, en el sector de El Bosque en la vía Ricardo J. Alfaro, donde tres personas resultaron con heridas. Cortesía

    Según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Panamá, las primeras experticias apuntan a que el incidente pudo haber sido causado por una fuga de gas, aunque aún se realizan pruebas de hermeticidad y presión en el apartamento donde se originó la explosión.

    De acuerdo con los datos recopilados por el BCBRP, las principales causas de estas emergencias son:

    • Reguladores defectuosos: 49.6 % (292 casos)

    • Cilindros defectuosos: 20.9 % (123 casos)

    • Escapes sin novedad: 16.1 % (95 casos)

    • Mangueras defectuosas: 4.9 % (29 casos)

    • Tuberías defectuosas: 4.4 % (26 casos)

    • Estufas defectuosas: 4.1 % (24 casos)

    Según los reportes del BCBRP, entre mayo y agosto se registró un incremento sostenido de incidentes, lo que evidencia la necesidad de mantener la vigilancia continua y la revisión preventiva de los equipos de gas.

    Bomberos reportan 589 emergencias por fugas de gas en lo que va del año

    Yabeth Pérez, vocero de la Sección de Extinción, Búsqueda y Rescate de la Zona Regional Panamá, subrayó que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar tragedias.

    “Un solo escape, una chispa o una mala conexión pueden causar un incendio o una explosión con daños irreversibles. La prevención salva vidas y protege nuestros hogares”, enfatizó Pérez.

    Entre las recomendaciones del BCBRP se encuentran revisar periódicamente el estado de reguladores, mangueras y cilindros, evitar el uso de conexiones improvisadas o accesorios en mal estado, ventilar los espacios y cerrar las válvulas al detectar olor a gas. Además, se recuerda llamar de inmediato al 103, la línea de emergencias de los bomberos.

    Finalmente, el Benemérito Cuerpo de Bomberos recordó a la población que la seguridad comienza en casa.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • La Corte Suprema rechaza (por segunda ocasión) la demanda contra la ley de moratoria minera. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más
    • Rector Flores a Mulino: ‘La Ciudad Universitaria fue condicionada a ceder terrenos de la UP’. Leer más
    • IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre. Leer más