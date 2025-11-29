Bomberos reportan 769 emergencias por fugas de gas en 2025 y piden reforzar la prevención en los hogares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) alertó este sábado 29 de noviembre que, en lo que va del 2025, se han registrado 769 emergencias relacionadas con gas en residencias y edificios a nivel nacional.

Según el informe estadístico más reciente, 381 casos corresponden a reguladores defectuosos, mientras que también se reportaron 142 escapes en cilindros en mal estado, 134 fugas controladas, 41 estufas dañadas, 40 mangueras deterioradas y 31 tuberías afectadas.

Los bomberos advirtieron −a través de un comunicado− que estos incidentes reflejan múltiples puntos de vulnerabilidad dentro de los hogares panameños.

Emergencias por gas en Panamá preocupan a bomberos: 769 casos este año. Foto/Cortesía

En lo que va del año, el BCBRP también contabiliza seis explosiones en residencias y edificios de apartamentos, eventos que han dejado víctimas mortales y personas con lesiones permanentes. La institución recalca que estos casos demuestran la urgencia de fortalecer las medidas de prevención.

El BCBRP atendió una explosión en Torres de Montserrat, próximo al Comercial Panamá. Más de 100 personas y 25 mascotas fueron evacuadas. Un herido recibió atención prehospitalaria. 🚒🔥 pic.twitter.com/jonT4yyNAC — Bomberos De Panamá (@BCBRP) November 26, 2025

Como parte de su estrategia, los bomberos indicaron que mantienen activa la campaña “Bomberos en tu Comunidad, Revisa y Protege tu Hogar”, enfocada en promover revisiones periódicas de instalaciones y buenas prácticas de seguridad.

[Lea también: Bomberos advierten que explosiones por gas suelen ocurrir por manipulación de personal no idóneo]

Recomendaciones ante olor a gas

El BCBRP recuerda que el olor a gas —que puede detectarse similar a cebolla, ajo o basura— debe ser atendido de inmediato. Estas son las acciones inmediatas que deben adoptarse:

+ Cerrar las llaves de paso.

+ Ventilar el área abriendo puertas y ventanas.

+ No encender luces, interruptores, celulares o abanicos.

+ Desalojar la vivienda.

+ Llamar al 103.

En edificios, también debe notificarse a la administración para un desalojo preventivo.