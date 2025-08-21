Bono de $50 a jubilados y pensionados: Gobierno busca el dinero para pagar

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó este jueves en su conferencia semanal que se están gestionando los recursos necesarios para pagar el bono pendiente a los jubilados y pensionados, quienes esperaban este pago desde el pasado 20 de agosto.

En respuesta a la preocupación de los beneficiarios, el mandatario explicó: “Hablé ayer con el director del Seguro Social en torno a ese tema. Se están buscando esos dineros para pagar a los jubilados. Van a pagárseles sus bonos, no se preocupen”.

El presidente José Raúl Mulino aseguró que los bonos pendientes a los jubilados desde el 20 serán pagados oportunamente, destacando que se está administrando el dinero del Estado para garantizar su entrega.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/ct27vn5Dw9 — La Prensa Panamá (@prensacom) August 21, 2025

Mulino destacó que la situación no depende únicamente de la existencia de la partida presupuestaria: “Aquí hay que administrar el dinero. No es que porque alguien diga que tiene la partida, el dinero esté en el banco”, aclaró.

Con estas declaraciones, Mulino busca tranquilizar a los jubilados sobre la entrega del bono y resaltar que la demora se debe a procesos administrativos y financieros necesarios para garantizar el pago.

La Ley No. 438 del 14 de junio de 2024 creó el Programa de Beneficios Permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos Profesionales de la de la Caja de Seguro Social (CSS).