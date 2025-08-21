Panamá, 21 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    CAJA DE SEGURO SOCIAL

    Bono de $50 a jubilados y pensionados: Gobierno busca el dinero para pagar

    Aleida Samaniego C.
    Bono de $50 a jubilados y pensionados: Gobierno busca el dinero para pagar
    El bono extra a los jubilados y pensionados debió ser pagado ayer miércoles. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó este jueves en su conferencia semanal que se están gestionando los recursos necesarios para pagar el bono pendiente a los jubilados y pensionados, quienes esperaban este pago desde el pasado 20 de agosto.

    En respuesta a la preocupación de los beneficiarios, el mandatario explicó: “Hablé ayer con el director del Seguro Social en torno a ese tema. Se están buscando esos dineros para pagar a los jubilados. Van a pagárseles sus bonos, no se preocupen”.

    Mulino destacó que la situación no depende únicamente de la existencia de la partida presupuestaria: “Aquí hay que administrar el dinero. No es que porque alguien diga que tiene la partida, el dinero esté en el banco”, aclaró.

    Con estas declaraciones, Mulino busca tranquilizar a los jubilados sobre la entrega del bono y resaltar que la demora se debe a procesos administrativos y financieros necesarios para garantizar el pago.

    La Ley No. 438 del 14 de junio de 2024 creó el Programa de Beneficios Permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos Profesionales de la de la Caja de Seguro Social (CSS).

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Aeropuerto de Albrook tendrá que ser mudado para dar paso a la gran estación del tren Panamá-David. Leer más
    • Estados Unidos vuelve a entrenar en la antigua base de ‘Sherman’ en Panamá y Hosley visitó buque en ‘Rodman’. Leer más