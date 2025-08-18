Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo

Panamá, 18 de agosto del 2025

    ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

    Aleida Samaniego C.
    La CSS trabaja en coordinación con el MEF para garantizar el pago del bono de $50 a los pensionados. Archivo

    La Caja de Seguro Social (CSS) ha informado a los pensionados y jubilados del país que, conforme a lo dispuesto en la Ley 438 del 14 de junio de 2024, se realizará próximamente el desembolso del bono permanente de $50. Esta medida beneficiará a miles de adultos mayores que dependen de sus pensiones para cubrir sus necesidades básicas.

    En su calidad de agente pagador, la CSS destacó que está en contacto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para asegurar que los fondos necesarios para el pago sean transferidos a tiempo. Estos fondos, que deben ser previamente aprobados por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, son esenciales para llevar a cabo el desembolso de manera eficiente y sin retrasos.

    La Ley 438, que crea el Programa de Beneficios Permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos Profesionales de la CSS, estipula dos pagos de $50 cada uno en los meses de abril y agosto, y un tercer pago de $40 en diciembre, como parte del esfuerzo por garantizar un ingreso adicional a los jubilados y pensionados del país.

    La CSS, a través de un comunicado de prensa, reiteró su compromiso de velar por el bienestar de los pensionados y jubilados, y enfatizó que el pago de este bono es una de las acciones dentro de su plan de apoyo a este sector vulnerable de la población.

