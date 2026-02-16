Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La CSS pagará en 2026 el bono permanente a jubilados y pensionados en tres fechas, sumando $140.00 durante el año.

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en 2026 el bono permanente, como parte del Programa de Beneficios Permanentes, establecido mediante la Ley 964 de junio de 2024. Este beneficio económico tiene como objetivo brindar un apoyo adicional a los adultos mayores que dependen de sus pensiones como principal fuente de ingreso.

Según la normativa, el primer pago del bono permanente se realizará en abril de 2026, por un monto de $50.00. La CSS realizará dos desembolsos adicionales durante el año, siguiendo el calendario oficial:

Abril: $50.00

Agosto: $50.00

Diciembre: $40.00

En total, los jubilados y pensionados recibirán $140.00 durante todo el año 2026.

Las autoridades han reiterado que los pagos se efectuarán de acuerdo con el calendario establecido por la institución, utilizando los mecanismos habituales de desembolso, como transferencias ACH o cheques según corresponda a cada beneficiario.

Este bono permanente forma parte de las medidas implementadas por la CSS y el Estado para fortalecer la protección social de los adultos mayores y garantizar un ingreso adicional que contribuya a cubrir sus necesidades básicas.

Los jubilados y pensionados deben mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la CSS para conocer cualquier detalle sobre la entrega de los pagos y asegurarse de recibir oportunamente este beneficio.