Bono permanente de $50 para jubilados de la CSS: quiénes lo cobrarán en agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El segundo desembolso del bono permanente para jubilados y pensionados de este año será de $50.

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán durante agosto de 2026 el segundo desembolso del bono permanente de $50, un beneficio creado para complementar los ingresos de este sector de la población.

No obstante, el pago no llegará a todos los pensionados. La normativa vigente establece que solo determinados beneficiarios de la CSS tienen derecho a recibir este apoyo.

¿Quiénes recibirán el bono permanente?

El bono está dirigido exclusivamente a los jubilados y pensionados afiliados a los siguientes regímenes de la CSS:

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Régimen de Riesgos Profesionales.

Además, los beneficiarios debían estar incorporados en la planilla de jubilados y pensionados de la CSS vigente al momento de la promulgación de la ley, el 14 de junio de 2024.

En consecuencia, las personas que no pertenezcan a alguno de estos programas no recibirán el desembolso.

¿De cuánto será el pago?

El segundo desembolso del bono permanente correspondiente a 2026 será de $50.00 por beneficiario, de acuerdo con el calendario de pagos establecido para este año.

En total, el bono permanente para 2026 asciende a $140, distribuidos en tres pagos: $50 en abril, $50 en agosto y $40 en diciembre.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad de los recursos que debe transferir el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como a la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, conforme al procedimiento establecido.

El bono permanente forma parte de un programa de apoyo económico destinado a brindar un ingreso adicional a miles de jubilados y pensionados del país.