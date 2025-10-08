Boquete: 82 deslizamientos de tierra tras intensas lluvias del fin de semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana en Boquete, provincia de Chiriquí, provocaron 82 deslizamientos de tierra, además de daños en caminos de producción, calles y comercios del distrito, según informó el alcalde Eduardo Rodríguez.

Durante una conferencia de prensa organizada por el municipio, junto al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y representantes de corregimiento, se informó que las primeras evaluaciones apuntan a la necesidad de reponer y levantar varios puentes construidos hace décadas, los cuales ya no cuentan con la capacidad pluvial necesaria para soportar los actuales niveles de precipitación.

El director regional del MOP, Marco Di Bilio, adelantó que se trabaja en el diseño de un sistema de desviación de aguas pluviales provenientes del sector El Salto, ubicado en la parte alta del centro urbano, como medida preventiva ante futuros eventos climáticos.

Durante el encuentro, miembros de la comunidad expresaron su preocupación por el manejo de las aguas pluviales y pidieron mayor control sobre las servidumbres de ríos y quebradas, a fin de evitar nuevas emergencias como las registradas el pasado domingo.

El alcalde Rodríguez informó que ya se han habilitado calles, avenidas y comercios afectados, y que se mantiene la labor en los caminos de producción rural, con apoyo de cuadrillas municipales y del MOP.