Panamá, 08 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CHIRIQUÍ

    Boquete: 82 deslizamientos de tierra tras intensas lluvias del fin de semana

    Flor Bocharel Q.
    Boquete: 82 deslizamientos de tierra tras intensas lluvias del fin de semana
    El distrito de Boquete fue uno de los más afectados por las fuertes lluvias. Foto/Flor Bocharel Q.

    Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana en Boquete, provincia de Chiriquí, provocaron 82 deslizamientos de tierra, además de daños en caminos de producción, calles y comercios del distrito, según informó el alcalde Eduardo Rodríguez.

    +info

    Fuertes lluvias provocaron 12 derrumbes y una vivienda colapsada en Boquete, ChiriquíLluvias en Chiriquí dejan 25 viviendas afectadas y personas en albergues; la hotelería activa protocolos de seguridad

    Durante una conferencia de prensa organizada por el municipio, junto al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y representantes de corregimiento, se informó que las primeras evaluaciones apuntan a la necesidad de reponer y levantar varios puentes construidos hace décadas, los cuales ya no cuentan con la capacidad pluvial necesaria para soportar los actuales niveles de precipitación.

    El director regional del MOP, Marco Di Bilio, adelantó que se trabaja en el diseño de un sistema de desviación de aguas pluviales provenientes del sector El Salto, ubicado en la parte alta del centro urbano, como medida preventiva ante futuros eventos climáticos.

    Durante el encuentro, miembros de la comunidad expresaron su preocupación por el manejo de las aguas pluviales y pidieron mayor control sobre las servidumbres de ríos y quebradas, a fin de evitar nuevas emergencias como las registradas el pasado domingo.

    El alcalde Rodríguez informó que ya se han habilitado calles, avenidas y comercios afectados, y que se mantiene la labor en los caminos de producción rural, con apoyo de cuadrillas municipales y del MOP.

    Boquete: 82 deslizamientos de tierra tras intensas lluvias del fin de semana
    Imagen del área comercial en Boquete, provincia de Chiriquí. Foto/Flor Bocharel Q.

    Flor Bocharel Q.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones. Leer más
    • Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre. Leer más
    • La Prensa presentará la investigación sobre la marina privada de Louis Sola en Amador, en la conferencia de periodismo Colpin. Leer más
    • Juez niega solicitud a Bernardo Meneses y mantiene querella del Ifarhu en caso de peculado. Leer más