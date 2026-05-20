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    SALUD PÚBLICA

    Brote de ébola en África: qué es la cepa Bundibugyo y por qué genera alarma

    Se han registrado al menos 130 muertes sospechosas y cerca de 500 casos en los focos del brote de ébola, mientras continúan las labores de vigilancia epidemiológica.

    Aleida Samaniego C.
    Brote de ébola en África: qué es la cepa Bundibugyo y por qué genera alarma
    La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la enfermedad del ébola causada por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Foto/EFE

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este 17 de mayo que el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo y Uganda constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, debido al aumento de casos y a la dificultad para contener la propagación del virus.

    El brote tiene su origen en el virus Bundibugyo, una de las especies del género Orthoebolavirus capaces de causar la enfermedad del ébola, según la OMS. Aunque las autoridades sanitarias aclaran que aún no se trata de una emergencia pandémica, el incremento de contagios y la ausencia de una vacuna aprobada para esta variante han elevado la preocupación internacional.

    De acuerdo con los reportes preliminares, se han registrado al menos 130 muertes sospechosas en la zona afectada. Paralelamente, las autoridades mantienen las labores de vigilancia epidemiológica y control en los focos del brote, que ya suman alrededor de 500 casos.

    Brote de ébola en África: qué es la cepa Bundibugyo y por qué genera alarma

    ¿Qué es el ébola y cómo se transmite?

    El ébola es una enfermedad viral grave, con una alta tasa de letalidad, que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, como sangre, saliva o sudor. También puede propagarse mediante el contacto con superficies o materiales contaminados.

    Los síntomas iniciales incluyen fiebre, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta. En fases avanzadas, los pacientes pueden presentar vómitos, diarrea y, en los casos más graves, hemorragias internas y externas.

    Existen seis especies conocidas del virus del ébola, pero tres han sido responsables de la mayoría de los brotes importantes: el virus del ébola, el virus del Sudán y el virus Bundibugyo, este último asociado al brote actual en África oriental.

    La expansión del brote ha generado preocupación en la comunidad científica internacional. El infectólogo, pediatra e investigador clínico, Xavier Sáez-Llorens, advirtió sobre la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica global, especialmente en países con alta conectividad aérea como Panamá.

    Sáez-Llorens señaló la importancia de fortalecer los controles sanitarios en los puntos de entrada para pasajeros provenientes de regiones afectadas, debido a la alta letalidad del virus y la ausencia de una vacuna aprobada para esta variante específica.

    Lea también la nota: Abren sala para contener el ébola

    A diferencia de enfermedades como la covid-19 o la influenza, el ébola no se transmite antes de la aparición de síntomas, lo que facilita su detección en teoría. Sin embargo, su elevada mortalidad y el contacto estrecho requerido para el contagio lo convierten en un desafío sanitario de alto riesgo.

    Los brotes de esta enfermedad presentan una tasa de letalidad promedio de aproximadamente 50%, aunque en brotes anteriores ha oscilado entre el 25% y el 90%.

    Brote de ébola en África: qué es la cepa Bundibugyo y por qué genera alarma
    Un estudiante se lava las manos como medida preventiva contra el ébola en el Instituto Mwanga de Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo. Foto/EFE

    Vigilancia internacional

    La OMS mantiene la vigilancia activa del brote y trabaja junto a las autoridades sanitarias de la región para contener su expansión. Las acciones incluyen rastreo de contactos, aislamiento de casos sospechosos y fortalecimiento de los sistemas de respuesta rápida.

    El organismo insiste en que la detección temprana y el control sanitario son claves para evitar una mayor propagación, en un contexto global marcado por la movilidad internacional y el riesgo permanente de brotes epidémicos.

    Mientras tanto, la situación en África oriental continúa bajo seguimiento, a la espera de nuevas actualizaciones sobre la evolución del brote y su posible contención.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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