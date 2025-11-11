Brote de tosferina en la comarca Ngäbe Buglé provoca suspensión de clases

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó la suspensión de clases y de toda actividad que implique aglomeración de personas en los centros escolares del distrito de Soloy, en la comarca Ngäbe Buglé, tras confirmarse un brote activo de tosferina en la zona.

Según el Meduca, la medida se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de Salud (Minsa) declare levantado el riesgo de contagio.

El pasado 8 de noviembre, el Minsa informó sobre un brote de tosferina en Ngäbe Buglé, con concentración de casos en los corregimientos de Soloy (distrito de Besikó) y casos adicionales vinculados en el corregimiento de Emplanada de Chorcha.

El Minsa comunicó que se registró una defunción, 15 casos confirmados por laboratorio y un caso adicional por nexo epidemiológico. La persona fallecida, contacto estrecho de un caso confirmado, tenía antecedentes de cardiopatía y traqueotomía, sin evidencia de causa directa atribuible, actualmente en investigación. La mayoría de los casos son en menores de 14 años.

El Minsa explicó que la tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa, causada por la bacteria Bordetella pertussis, y se transmite principalmente por las gotitas de saliva que se expulsan al toser, estornudar o hablar.

La tosferina es una infección bacteriana de las vías respiratorias superiores que provoca ataques de tos violentos e incontrolables, en ocasiones seguidos de un silbido al intentar respirar. Inicia con síntomas similares a los de un resfriado común y puede ser especialmente grave en bebés y niños pequeños, pudiendo causar complicaciones severas o incluso la muerte.

En Panamá, la vacuna contra la tosferina se administra dentro del esquema de vacunación infantil, como parte de la vacuna hexavalente, con dosis a los 2, 4 y 6 meses. Además, se aplican refuerzos a los 18 meses, 4 y 10 años.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la tos intensa y persistente, la dificultad para respirar, la fiebre leve y el cansancio general.

Ante la situación, los equipos de respuesta rápida, locales y regionales, realizan acciones como la búsqueda activa casa por casa, la vacunación de bloqueo y la profilaxis antibiótica a los contactos, principalmente en las comunidades de Cerro Miel, Quebrada Caña, Buri y áreas adyacentes.

El Minsa recomienda a la población residente en las zonas afectadas acudir a los centros de salud para aplicarse la vacuna contra la tosferina, como medida preventiva fundamental.