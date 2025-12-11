Brote de tosferina en Panamá 2025: la cifra más alta desde 2019, alerta la OPS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá registró un repunte de casos de tosferina durante 2025, con 30 infecciones confirmadas entre la semana epidemiológica 1 y la 46 (de enero a noviembre), incluyendo una defunción, según la actualización epidemiológica más reciente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De estos casos, 29 fueron validados por laboratorio y uno por nexo epidemiológico, lo que representa una incidencia acumulada de 0.6 casos por cada 100,000 habitantes.

Las cifras superan los registros del año pasado y constituyen el número más alto documentado desde 2019, lo que encendió las alertas entre las autoridades sanitarias. El análisis de los datos revela que el brote se concentra en cuatro regiones: la comarca Ngäbe Buglé (16 casos, incluyendo la defunción), y las provincias de Panamá (12), Panamá Oeste (1) y Colón (1).

El grupo de mayor riesgo vuelve a ser el de los niños entre 1 y 4 años, con 10 casos, es decir, el 33.3 % del total. También se reportaron cinco casos en menores de un año (16.7 %), la población que suele desarrollar las formas más graves de la enfermedad. Además, ocho infecciones se dieron en personas de 15 años o más (26.7 %). La distribución por sexo muestra una mayor afectación en mujeres, con 19 casos, equivalente al 63 % del total.

En la comarca Ngäbe Buglé, la situación es especialmente preocupante. La OPS detalla que los casos confirmados corresponden a un brote activo localizado en los corregimientos de Soloy, Emplanada de Chorcha y Boca de Balsa, en el distrito de Besikó. Allí, siete de los casos se registraron en niños de 1 a 4 años —el 43.8 % del total reportado en esa zona—, seguidos por menores de 5 a 9 años. Las condiciones geográficas, la limitada accesibilidad y las brechas en cobertura de vacunación contribuyen a la propagación en esta población.

Un repunte a nivel global

El incremento de casos en Panamá ocurre en un contexto internacional donde la tosferina, también conocida como pertussis, ha mostrado un resurgimiento significativo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante 2024 se notificaron 977,000 casos a nivel global, una cifra casi seis veces mayor que la reportada en 2023, cuando se registraron 167,407. Las regiones del Pacífico Occidental, con 591,193 casos, y Europa, con 296,543, concentraron la mayor parte de las infecciones notificadas.

En la región de las Américas, la enfermedad había mantenido una tendencia a la baja entre 2015 y 2019. Sin embargo, tras una recuperación transitoria en 2020, los casos volvieron a descender durante 2021 y 2022, alcanzando un mínimo histórico de 3,284 notificaciones. Esa tendencia cambió abruptamente en los últimos dos años: en 2023 se registraron 11,202 casos y en 2024 la cifra se disparó a 66,184, un incremento que la OPS califica como “inusual” por su magnitud.

Vacunación: un punto crítico para la región

La OPS vincula este repunte global y regional a las brechas de vacunación acumuladas durante la pandemia de covid-19. Las coberturas de inmunización contra difteria, tétanos y tosferina (DTP1 y DTP3), consideradas indicadores clave del desempeño de los programas nacionales de vacunación, cayeron a sus niveles más bajos en dos décadas durante 2021. Ese año, la región alcanzó un 87 % de cobertura para la primera dosis (DTP1) y un 81 % para la tercera dosis (DTP3).

En 2024 las cifras mostraron una recuperación parcial: DTP1 subió a 89 % y DTP3 a 87 %. Sin embargo, persisten desigualdades marcadas entre países y entre regiones dentro de cada territorio, lo que facilita la aparición de brotes en comunidades que enfrentan barreras de acceso, como zonas rurales y comarcas indígenas.

Los especialistas señalan que la combinación de coberturas incompletas, retrasos en la vacunación infantil y un incremento global sostenido contribuye a aumentar la susceptibilidad de la población, lo que permite que la bacteria Bordetella pertussis circule nuevamente con facilidad.

Enfermedad altamente contagiosa

La tosferina es una infección respiratoria aguda causada por la bacteria. Aunque puede afectar a personas de todas las edades, las formas más graves se presentan en bebés menores de seis meses, sobre todo aquellos que todavía no han recibido las tres dosis iniciales de la vacuna hexavalente del Esquema Nacional de Vacunación. Las complicaciones pueden incluir neumonía, convulsiones, encefalopatías e incluso muerte.

El llamado de los organismos internacionales es claro: ante la reemergencia de la enfermedad, la vacunación oportuna es la herramienta más efectiva para prevenir hospitalizaciones y fallecimientos.

Casos autóctonos en Panamá

En un pronunciamiento reciente, la Sociedad Panameña de Pediatría (SPP) reiteró su preocupación luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmara dos casos autóctonos de tosferina en lactantes menores de un año en los corregimientos de Herrera y Guadalupe, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Ambos niños no habían completado su esquema primario de vacunación, lo que incrementa su riesgo de complicaciones graves.

La Región de Salud de Panamá Oeste informó que los casos fueron clasificados como autóctonos, es decir, con contagio dentro de la comunidad y no importados, un aspecto que refuerza la necesidad de mantener las medidas de vigilancia epidemiológica y de reforzar la vacunación en las zonas afectadas.

La OPS y el Minsa recomiendan a la población mantener al día los esquemas de vacunación, reconocer tempranamente los síntomas —tos persistente, episodios de ahogo, dificultad respiratoria— y acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier sospecha. Además, insisten en fortalecer la vigilancia, particularmente en áreas con limitada accesibilidad, para evitar una expansión del brote y proteger a los grupos más vulnerables del país.