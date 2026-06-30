Brote de vómitos y diarrea en Chiriquí deja 450 atendidos e investigan la causa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un brote de vómitos y diarrea en Chiriquí ha dejado cerca de 450 atendidos, mientras las autoridades investigan su origen y apuntan al norovirus como principal hipótesis.

Las autoridades de salud informaron que cerca de 450 personas han recibido atención en hospitales y policlínicas públicas de la provincia de Chiriquí por el brote de vómitos y diarrea registrado en las últimas horas, una cifra que podría aumentar al incluir los casos atendidos en clínicas y centros médicos privados.

Durante una conferencia de prensa, representantes del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) señalaron que, hasta el momento, no existe evidencia que relacione el brote con el agua potable.

César Araúz, vocero del Idaan, informó que se realizaron análisis químicos y microbiológicos en las plantas potabilizadoras, las tomas de captación y la red de distribución de agua, cuyos resultados cumplen con los parámetros establecidos y confirman que el agua es apta para el consumo humano.

Ante el incremento de pacientes, los centros hospitalarios reforzaron sus servicios de urgencias para atender la alta demanda. Solo la Policlínica Gustavo A. Ross reportó la atención de 101 pacientes durante la noche de ayer, de los cuales el 62 % provenían del distrito de David.

Las autoridades de salud aseguraron que cuentan con el personal e insumos necesarios para continuar brindando atención a los pacientes afectados, aunque reiteraron el llamado a la población a acudir primero a los centros de salud y policlínicas, evitando saturar los servicios de urgencias hospitalarios.

Más temprano, la directora de Salud Pública del Minsa, Yelkis Gill, informó que la entidad investigaba el incremento de casos de enfermedades gastrointestinales registrado en la provincia de Chiriquí.

La funcionaria explicó que el aumento de pacientes fue notificado por las instalaciones de salud de David entre las 7:00 y 8:00 de la noche del lunes 29 de junio, lo que llevó a activar la vigilancia epidemiológica y la toma de muestras para identificar el agente responsable del brote.

Gill señaló que, tras los primeros análisis mediante paneles gastrointestinales, se detectó la presencia de norovirus, un virus altamente contagioso que circula de forma habitual cada año. No obstante, aclaró que las investigaciones buscan determinar las causas del incremento inusual de casos.

“La investigación busca establecer qué está ocasionando este aumento”, indicó la directora de Salud Pública, quien explicó que el norovirus puede manifestarse entre 12 y 48 horas después de la exposición y que, aunque generalmente no es mortal, puede provocar deshidratación, lo que ha motivado la consulta de muchos pacientes en los servicios de urgencias.

Respecto a las versiones que vinculan el brote con el suministro de agua potable, Gill fue enfática al señalar que hasta el momento no existe evidencia que permita establecer esa relación. “Por ahora, asociado al agua directamente, tengo que decir que no”, afirmó.

También rechazó las versiones difundidas en redes sociales sobre la supuesta presencia de caballos muertos en las fuentes de captación de agua.

Norovirus bajo la lupa como principal hipótesis

En paralelo, el epidemiólogo Jean Paul Carrera, presidente de la Sociedad de Epidemiología y Modelaje Matemático de Panamá y del Centro Carson de Investigación en Salud y Ecosistemas, explicó que el norovirus, perteneciente a la familia de los calicivirus, es una de las principales causas de gastroenteritis aguda a nivel mundial. Se transmite principalmente por la vía fecal-oral, a través del contacto con personas infectadas, alimentos o agua contaminados y superficies contaminadas.

Agregó que el virus produce síntomas como vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal, que suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición. Debido a que se requieren muy pocas partículas virales para causar infección y a su elevada capacidad de transmisión, es frecuente que genere brotes en escuelas, centros de trabajo, hospitales y comunidades.

Las autoridades sanitarias consideran al norovirus como la principal hipótesis para explicar el incremento de casos en Chiriquí, debido a que el patrón clínico observado —inicio súbito de vómitos, diarrea y rápida propagación— es compatible con este agente. No obstante, la confirmación dependerá de los estudios epidemiológicos y de laboratorio que se mantienen en curso.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron la importancia de reforzar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el consumo de agua segura, la correcta manipulación de alimentos, la desinfección de superficies y evitar asistir al trabajo, la escuela o manipular alimentos mientras persistan los síntomas y al menos 48 horas después de su desaparición.