BTS: así fue el concierto que desató la euforia global del ARMY

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El grupo surcoreano marcó su regreso a los escenarios con un espectáculo en Seúl que reunió a más de 260 mil personas y fue seguido por millones en todo el mundo, dando inicio a su nueva gira internacional.

Sí, los reyes del K-Pop, BTS, volvieron. En un emotivo concierto en el corazón de Seúl, Corea del Sur, el grupo reapareció en un escenario con un marco histórico y, a la vez, moderno para marcar el inicio de su gira mundial, que también los llevará a varios países de Latinoamérica. El destino más cercano a Panamá será Colombia, en octubre de este año.

Con el Palacio Gyeongbokgung de fondo y enmarcado por un enorme portal futurista y luminoso, un sonido de campanas, un canto coreano ancestral mezclado con música moderna y la marcha de un séquito de bailarines dieron la entrada a las realezas del K-Pop.

El concierto de BTS en vivo desde Seúl. EFE/EPA/Kim Hong-Ji

Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook y RM caminaron hacia el público, y la imagen hizo un zoom para enfocar al líder de la banda, quien rompió el silencio: “Hola, Seúl, estamos de regreso”.

Las palabras desataron la euforia de las más de 260,000 personas en el lugar y de millones de espectadores en más de 190 países que desde la plataforma Netflix, vieron en vivo el concierto.

BTS vuelve al escenario mundial. EFE

Con la plaza Gwanghwamun a reventar por la cantidad de gente, pero bien organizada en varias cuadrículas y con pantallas que replicaban el escenario, los asistentes más alejados pudieron deleitarse al ritmo del K-Pop.

El grupo de K-pop BTS se presenta durante el concierto 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG' en el centro de Seúl, Corea del Sur, el 21 de marzo de 2026. (Corea del Sur, Seúl) EFE/EPA/Kim Hong-Ji

El concierto duró una hora y tuvo momentos emotivos en los que los integrantes de BTS expresaron sus sentimientos y la nostalgia que sentían tras haber estado alejados de ARMY, su ejército de fans a nivel mundial.

BTS iniciará su gira mundial en abril. EFE

BTS interpretó algunas de las nuevas canciones de su reciente álbum Arirang, además de éxitos como Butter, Dynamite y otros de su repertorio.

Parte del ejército ARMY de BTS de distintas nacionalidades en el concierto en Seúl. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Aunque RM, el líder de la banda, se lesionó el pasado jueves y tuvo que usar un cabestrillo, disfrutó el concierto algunos momentos de pie, otros sentado. Incluso, en los minutos finales, volvió a encender el escenario al llamar a los integrantes para que regresaran y no terminaran aún, complaciendo así a millones de fans con otras interpretaciones.

Países y fechas confirmadas en Latinoamérica

Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026

Bogotá, Colombia: 2 y 3 de octubre de 2026

Lima, Perú: 9 y 10 de octubre de 2026

Santiago de Chile: 16 y 17 de octubre de 2026

Buenos Aires, Argentina: 23 y 24 de octubre de 2026

São Paulo, Brasil: 28, 30 y 31 de octubre de 2026