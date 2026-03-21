Panamá, 21 de marzo del 2026

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    Los reyes del K-Pop

    BTS: así fue el concierto que desató la euforia global del ARMY

    El grupo surcoreano marcó su regreso a los escenarios con un espectáculo en Seúl que reunió a más de 260 mil personas y fue seguido por millones en todo el mundo, dando inicio a su nueva gira internacional.

    Katiuska Hernández
    BTS: así fue el concierto que desató la euforia global del ARMY
    El grupo de K-pop BTS se presenta durante el concierto 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG' en el centro de Seúl, Corea del Sur, el 21 de marzo de 2026. (Corea del Sur, Seúl) EFE/EPA/Kim Hong-Ji

    Sí, los reyes del K-Pop, BTS, volvieron. En un emotivo concierto en el corazón de Seúl, Corea del Sur, el grupo reapareció en un escenario con un marco histórico y, a la vez, moderno para marcar el inicio de su gira mundial, que también los llevará a varios países de Latinoamérica. El destino más cercano a Panamá será Colombia, en octubre de este año.

    +info

    BTS en vivo: La banda de K-pop vende cuatro millones de copias de su nuevo álbum en un díaBTS en concierto: Armys de Panamá en Seúl viven su histórico regreso

    Con el Palacio Gyeongbokgung de fondo y enmarcado por un enorme portal futurista y luminoso, un sonido de campanas, un canto coreano ancestral mezclado con música moderna y la marcha de un séquito de bailarines dieron la entrada a las realezas del K-Pop.

    BTS: así fue el concierto que desató la euforia global del ARMY
    El concierto de BTS en vivo desde Seúl. EFE/EPA/Kim Hong-Ji

    Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook y RM caminaron hacia el público, y la imagen hizo un zoom para enfocar al líder de la banda, quien rompió el silencio: “Hola, Seúl, estamos de regreso”.

    Las palabras desataron la euforia de las más de 260,000 personas en el lugar y de millones de espectadores en más de 190 países que desde la plataforma Netflix, vieron en vivo el concierto.

    BTS: así fue el concierto que desató la euforia global del ARMY
    BTS vuelve al escenario mundial. EFE

    Con la plaza Gwanghwamun a reventar por la cantidad de gente, pero bien organizada en varias cuadrículas y con pantallas que replicaban el escenario, los asistentes más alejados pudieron deleitarse al ritmo del K-Pop.

    BTS: así fue el concierto que desató la euforia global del ARMY
    El grupo de K-pop BTS se presenta durante el concierto 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG' en el centro de Seúl, Corea del Sur, el 21 de marzo de 2026. (Corea del Sur, Seúl) EFE/EPA/Kim Hong-Ji

    El concierto duró una hora y tuvo momentos emotivos en los que los integrantes de BTS expresaron sus sentimientos y la nostalgia que sentían tras haber estado alejados de ARMY, su ejército de fans a nivel mundial.

    BTS: así fue el concierto que desató la euforia global del ARMY
    BTS iniciará su gira mundial en abril. EFE

    BTS interpretó algunas de las nuevas canciones de su reciente álbum Arirang, además de éxitos como Butter, Dynamite y otros de su repertorio.

    BTS: así fue el concierto que desató la euforia global del ARMY
    Parte del ejército ARMY de BTS de distintas nacionalidades en el concierto en Seúl. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

    Aunque RM, el líder de la banda, se lesionó el pasado jueves y tuvo que usar un cabestrillo, disfrutó el concierto algunos momentos de pie, otros sentado. Incluso, en los minutos finales, volvió a encender el escenario al llamar a los integrantes para que regresaran y no terminaran aún, complaciendo así a millones de fans con otras interpretaciones.

    Países y fechas confirmadas en Latinoamérica

    Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026

    Bogotá, Colombia: 2 y 3 de octubre de 2026

    Lima, Perú: 9 y 10 de octubre de 2026

    Santiago de Chile: 16 y 17 de octubre de 2026

    Buenos Aires, Argentina: 23 y 24 de octubre de 2026

    São Paulo, Brasil: 28, 30 y 31 de octubre de 2026

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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