BTS en concierto: Armys de Panamá en Seúl viven su histórico regreso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un grupo de Korea Fans Panamá se encuentran en la capital de Corea del Sur para el esperado concierto de la banda de K-Pop BTS que se realizará este sábado desde la plaza Gwanghwamun.

El concierto más esperado por millones de Army —como se conoce al club de fans de BTS— se realizará este sábado 21 de marzo en Seúl. El espectáculo comenzará a las 8:00 p.m. hora de Corea del Sur (6:00 a.m. en Panamá) y podrá seguirse en vivo a través de Netflix.

Titulado “The Comeback Live”, el evento marca el regreso a los escenarios de la banda surcoreana integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, tras casi cuatro años sin lanzar un nuevo álbum.

Varias personas caminan cerca del escenario principal para presenciar un concierto gratuito del grupo de K-pop BTS en la plaza Gwanghwamun de Seúl, Corea del Sur, el 20 de marzo de 2026. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Como parte de este retorno, el grupo presenta Arirang, una producción que rinde homenaje a Corea del Sur. El nombre hace referencia a la canción folclórica más emblemática del país, considerada un himno no oficial y reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Los siete miembros de BTS.

Además de su valor cultural, el concepto del álbum evoca sentimientos de nostalgia, resiliencia y reencuentro, reflejando el proceso vivido por los artistas durante su pausa y su esperado regreso a la música.

El concierto también dará inicio a una nueva gira mundial que arrancará en abril de 2026.

Fotografía cedida por Netflix que muestra el montaje del concierto ¨BTS The Comeback Live | Arirang¨ en la plaza Gwanghwamun, en Seúl (Corea). EFE/ Seung-chul Kim/ Netflix

BTS regresa este sábado desde la Plaza Gwanghwamun, uno de los espacios más simbólicos de Corea del Sur, donde se encuentran las estatuas del rey Sejong el grande, creador del alfabeto coreano, y del almirante Yi Sun-sin.

Panameños de Korea Fans Panamá listos para el concierto de este sábado. Cortesía

Desde la capital surcoreana, Anabel de la Rosa, presidenta de Korea Fans Panamá, expresó su entusiasmo por formar parte de este momento histórico para las Armys.

De la Rosa junto a otro grupo de panameños viajaron expresamente a Corea del Sur para este momento. La fiesta por el regreso de BTS se siente en toda el país. El viernes en la noche pudieron apreciar un espectáculo de drones desde el Hangang Park, a orillas del Río Han, como parte de las actividades previas al evento.

El grupo de Armys de Panamá contemplaron el show de drones previo al concierto de BTS en el rio Han. Cortesía

Los fanáticos panameños aseguran que su presencia en Seúl busca no solo vivir de cerca el regreso de BTS, sino también representar al país y fortalecer los lazos culturales entre Panamá y Corea del Sur.

Korea Fans Panamá cuenta con una comunidad de más de 54 mil seguidores en instagram y constantemente realizan actividades que incluyen competencias de baile y música K-Pop interpretada por panameños que aman la cultura surcoreana.

Todo sobre el concierto

Lugar: Plaza Gwanghwamun, en Seúl

Fecha: 21 de marzo de 2026

Asistencia esperada: Más de 260,000 personas

Seguridad: Más de 6,700 policías desplegados

Motivo: Presentación de su nuevo álbum Arirang

Países y fechas confirmadas en Latinoamérica

Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026

Bogotá, Colombia: 2 y 3 de octubre de 2026

Lima, Perú: 9 y 10 de octubre de 2026

Santiago de Chile: 16 y 17 de octubre de 2026

Buenos Aires, Argentina: 23 y 24 de octubre de 2026

São Paulo, Brasil: 28, 30 y 31 de octubre de 2026