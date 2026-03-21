BTS en concierto: Armys de Panamá en Seúl viven su histórico regreso

El concierto más esperado por millones de Army —como se conoce al club de fans de BTS— se realizará este sábado 21 de marzo en Seúl. El espectáculo comenzará a las 8:00 p.m. hora de Corea del Sur (6:00 a.m. en Panamá) y podrá seguirse en vivo a través de Netflix.
Titulado “The Comeback Live”, el evento marca el regreso a los escenarios de la banda surcoreana integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, tras casi cuatro años sin lanzar un nuevo álbum.
Como parte de este retorno, el grupo presenta Arirang, una producción que rinde homenaje a Corea del Sur. El nombre hace referencia a la canción folclórica más emblemática del país, considerada un himno no oficial y reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
Además de su valor cultural, el concepto del álbum evoca sentimientos de nostalgia, resiliencia y reencuentro, reflejando el proceso vivido por los artistas durante su pausa y su esperado regreso a la música.
El concierto también dará inicio a una nueva gira mundial que arrancará en abril de 2026.
BTS regresa este sábado desde la Plaza Gwanghwamun, uno de los espacios más simbólicos de Corea del Sur, donde se encuentran las estatuas del rey Sejong el grande, creador del alfabeto coreano, y del almirante Yi Sun-sin.
Desde la capital surcoreana, Anabel de la Rosa, presidenta de Korea Fans Panamá, expresó su entusiasmo por formar parte de este momento histórico para las Armys.
De la Rosa junto a otro grupo de panameños viajaron expresamente a Corea del Sur para este momento. La fiesta por el regreso de BTS se siente en toda el país. El viernes en la noche pudieron apreciar un espectáculo de drones desde el Hangang Park, a orillas del Río Han, como parte de las actividades previas al evento.
Los fanáticos panameños aseguran que su presencia en Seúl busca no solo vivir de cerca el regreso de BTS, sino también representar al país y fortalecer los lazos culturales entre Panamá y Corea del Sur.
Korea Fans Panamá cuenta con una comunidad de más de 54 mil seguidores en instagram y constantemente realizan actividades que incluyen competencias de baile y música K-Pop interpretada por panameños que aman la cultura surcoreana.
Todo sobre el concierto
Lugar: Plaza Gwanghwamun, en Seúl
Fecha: 21 de marzo de 2026
Asistencia esperada: Más de 260,000 personas
Seguridad: Más de 6,700 policías desplegados
Motivo: Presentación de su nuevo álbum Arirang
Países y fechas confirmadas en Latinoamérica
Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026
Bogotá, Colombia: 2 y 3 de octubre de 2026
Lima, Perú: 9 y 10 de octubre de 2026
Santiago de Chile: 16 y 17 de octubre de 2026
Buenos Aires, Argentina: 23 y 24 de octubre de 2026
São Paulo, Brasil: 28, 30 y 31 de octubre de 2026