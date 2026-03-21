BTS en vivo: La banda de K-pop vende cuatro millones de copias de su nuevo álbum en un día

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La popular banda surcoreana de K-pop BTS, que este sábado celebra un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl que congreguó a cientos de miles de fans, ha vendido alrededor de cuatro millones de copias de ‘Arirang’, su primer álbum de estudio en casi cuatro años, en las 24 horas posteriores a su estreno.

El sello discográfico de la ‘boy band’, BigHit Music, informó hoy del número de copias vendidas de ‘Arirang’ en el primer día desde su lanzamiento el viernes, cifra que supera el número de ventas en la semana posterior al estreno del cuarto álbum de estudio de BTS, ‘Map of the Soul: 7’.

El líder de la banda surcoreana de K-pop BTS, RM, actua el sábado con una escayola y movilidad reducida tras lesionarse en un ensayo el jueves. Captura de Netflix

Así lo recogió la agencia surcoreana de noticias Yonhap, que difundió asimismo que ‘Arirang’, que marca una nueva etapa del grupo tras una pausa durante el servicio militar obligatorio de sus integrantes, se ha posicionado en el primer puesto de los álbumes más vendidos del reproductor iTunes en 88 países y regiones, entre ellos México, Italia y Suecia, según BigHit.

El disco, cuyo título alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional, se compone de 14 canciones y supone el primer álbum de estudio del septeto desde ‘Proof’ (2022).

El concierto se realiza en la historica plaza de Gwanghwamun, en Seúl, con unos 22,000 asistentes con entrada, aunque se estima que alrededor de 250,000 personas podrían congregarse para seguir el espectáculo en pantallas instaladas en los alrededores.

BTS, la realeza del K-pop, da este sábado su primer concierto desde 2022 en el corazón de la capital surcoreana, en un evento que es transmitido en vivo por Netflix y que ha logrado reunir a cientos de miles de fans frente al escenario, erigido en la emblemática plaza de Gwanghwamun, así como en sus alrededores.

El regreso de los reyes de K-Pop BTS. Captura de Pantalla de la transmisión de Netflix.

El concierto, gratuito, arrancaró a las 6:00 hora Panamá y es transmitido en directo en todo el mundo por la plataforma Netflix.

El líder de la banda, RM, actua con una escayola y movilidad reducida tras haber sufrido una lesión en el tobillo en un ensayo el jueves, dijo BigHit y recogió Yonhap la víspera.