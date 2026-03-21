Panamá, 21 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    BTS en vivo: La banda de K-pop vende cuatro millones de copias de su nuevo álbum en un día

    EFE
    BTS en vivo: La banda de K-pop vende cuatro millones de copias de su nuevo álbum en un día
    El regreso de BTS. Captura de Instagram de Netflix.

    La popular banda surcoreana de K-pop BTS, que este sábado celebra un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl que congreguó a cientos de miles de fans, ha vendido alrededor de cuatro millones de copias de ‘Arirang’, su primer álbum de estudio en casi cuatro años, en las 24 horas posteriores a su estreno.

    +info

    BTS en concierto: Armys de Panamá en Seúl viven su histórico regreso

    El sello discográfico de la ‘boy band’, BigHit Music, informó hoy del número de copias vendidas de ‘Arirang’ en el primer día desde su lanzamiento el viernes, cifra que supera el número de ventas en la semana posterior al estreno del cuarto álbum de estudio de BTS, ‘Map of the Soul: 7’.

    BTS en vivo: La banda de K-pop vende cuatro millones de copias de su nuevo álbum en un día
    El líder de la banda surcoreana de K-pop BTS, RM, actua el sábado con una escayola y movilidad reducida tras lesionarse en un ensayo el jueves. Captura de Netflix

    Así lo recogió la agencia surcoreana de noticias Yonhap, que difundió asimismo que ‘Arirang’, que marca una nueva etapa del grupo tras una pausa durante el servicio militar obligatorio de sus integrantes, se ha posicionado en el primer puesto de los álbumes más vendidos del reproductor iTunes en 88 países y regiones, entre ellos México, Italia y Suecia, según BigHit.

    El disco, cuyo título alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional, se compone de 14 canciones y supone el primer álbum de estudio del septeto desde ‘Proof’ (2022).

    BTS en vivo: La banda de K-pop vende cuatro millones de copias de su nuevo álbum en un día
    El concierto se realiza en la historica plaza de Gwanghwamun, en Seúl, con unos 22,000 asistentes con entrada, aunque se estima que alrededor de 250,000 personas podrían congregarse para seguir el espectáculo en pantallas instaladas en los alrededores.

    BTS, la realeza del K-pop, da este sábado su primer concierto desde 2022 en el corazón de la capital surcoreana, en un evento que es transmitido en vivo por Netflix y que ha logrado reunir a cientos de miles de fans frente al escenario, erigido en la emblemática plaza de Gwanghwamun, así como en sus alrededores.

    BTS en vivo: La banda de K-pop vende cuatro millones de copias de su nuevo álbum en un día
    El regreso de los reyes de K-Pop BTS. Captura de Pantalla de la transmisión de Netflix.

    El concierto, gratuito, arrancaró a las 6:00 hora Panamá y es transmitido en directo en todo el mundo por la plataforma Netflix.

    El líder de la banda, RM, actua con una escayola y movilidad reducida tras haber sufrido una lesión en el tobillo en un ensayo el jueves, dijo BigHit y recogió Yonhap la víspera.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estudio muestra que los lagos de la Antártida están conectados con el océano bajo tierra. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán bono de $50 en abril: lo que informó la CSS. Leer más
    • El Tribunal Superior se equivocó: la Corte declara que no hubo error cuando la juez llamó a juicio a Ronny Mizrachi. Leer más
    • Panamá y Costa Rica firman acuerdo clave para impulsar tren Panamá-David. Leer más
    • China intensifica controles a buques panameños tras fallo sobre puertos del Canal. Leer más
    • Caso PASE-U: Fiscalía investiga irregularidades en becas y aprehende a exdirector regional del Ifarhu. Leer más
    • Semana Santa: anuncian cierre de oficinas públicas. Leer más