Buscan a menor de 13 años desaparecido en las riberas del río Santa María

El Cuerpo de Bomberos, se encuentra en la búsqueda de un menor de 13 años, reportado como desaparecido en el sector de Paseo del Rey, en las inmediaciones del río Santa María, provincia de Coclé.

Según dieron a conocer, un equipo de bomberos especializados en rescate acuático, inició los operativos de búsqueda desde las 6:00 a.m.

Las autoridades informaron que el operativo se desarrolla bajo los protocolos establecidos de búsqueda y rescate, priorizando la seguridad del personal operativo y de las comunidades cercanas al afluente.

En el lugar se mantiene desplegado personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), con el apoyo de unidades de Atención Prehospitalaria del Servicio de Ambulancias de Emergencias (SAMER). Las labores se realizan en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Cruz Roja Panameña.