Panamá, 30 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Buscan a menor de 13 años desaparecido en las riberas del río Santa María

    Yasser Yánez García
    Buscan a menor de 13 años desaparecido en las riberas del río Santa María
    Buscan a menor de 13 años desaparecido en las riberas del río Santa María. Cortesía

    El Cuerpo de Bomberos, se encuentra en la búsqueda de un menor de 13 años, reportado como desaparecido en el sector de Paseo del Rey, en las inmediaciones del río Santa María, provincia de Coclé.

    Según dieron a conocer, un equipo de bomberos especializados en rescate acuático, inició los operativos de búsqueda desde las 6:00 a.m.

    Las autoridades informaron que el operativo se desarrolla bajo los protocolos establecidos de búsqueda y rescate, priorizando la seguridad del personal operativo y de las comunidades cercanas al afluente.

    En el lugar se mantiene desplegado personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), con el apoyo de unidades de Atención Prehospitalaria del Servicio de Ambulancias de Emergencias (SAMER). Las labores se realizan en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Cruz Roja Panameña.

    Yasser Yánez García

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Gobierno de Panamá ordena la inmediata restauración del monumento chino en el mismo sitio, en el Mirador del Puente de las Américas. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más
    • Miembro de la Junta Directiva de la CSS es investigado por presunto peculado agravado. Leer más
    • Presidente Mulino califica de ‘imperdonable’ la demolición del monumento chino y anuncia que será reconstruido. Leer más
    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026. Leer más