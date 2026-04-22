Buscan director de Fiscalización de la CSS, con salario hasta de $5,500

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los aspirantes a este cargo de control y rendición de cuentas tendrán hasta el 11 de mayo de 2026 para presentar su documentación.

La junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) anda en búsqueda del director de Fiscalización, Responsabilidad Institucional y Observatorio del Asegurado, con un salario entre $5,000 y $5,500, por lo que anunció este miércoles, una prórroga en la convocatoria.

A través de un comunicado oficial, la CSS informó de la prórroga del proceso de selección, sin dar mayores detalles sobre la causa de la extensión para la convocatoria, ni los tiempos originalmente pactados.

Se trata de una nueva plaza que surgió a raíz de la Ley 462 que busca mejorar la gestión de la institución y la nueva figura deberá garantizar estándares de ética y supervisión.

El proceso de selección permitirá recibir postulaciones de profesionales panameños interesados hasta el próximo 11 de mayo de 2026.

CSS busca nuevo Director de Fiscalización del Asegurado.

La posición no es menor dentro del organigrama de la seguridad social. El elegido tendrá la responsabilidad de liderar el Observatorio del Asegurado, una unidad crítica para garantizar que los procesos institucionales se realicen bajo estrictos estándares de ética y supervisión.

Según la convocatoria, el perfil busca especialistas en áreas de administración, derecho, finanzas o salud, que cuenten con una trayectoria mínima de 10 años de experiencia comprobada.

Además, la CSS exige una declaración jurada de independencia institucional, asegurando que el nuevo director no posea vínculos con proveedores de la entidad ni parentesco con las actuales autoridades.

CSS busca nuevo Director de Fiscalización del Asegurado.

Las oficinas de la junta directiva, ubicadas en el edificio 519 de Clayton, serán el único centro de recepción de documentos en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Las autoridades de la institución han hecho un llamado a los interesados para que no posterguen el trámite hasta la fecha límite, con el fin de evitar contratiempos de última hora y asegurar que su perfil sea evaluado.