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    Movilidad

    Buses de turismo de gran tamaño no pueden ingresar al Casco Antiguo

    El Casco Antiguo aplica desde este mes nuevas restricciones al ingreso de vehículos pesados para proteger el conjunto monumental y ordenar la circulación vehicular.

    Yaritza Mojica
    Buses de turismo de gran tamaño no pueden ingresar al Casco Antiguo
    Residentes de Casco Antiguo denuncian que falta mayor mantenimiento en la Avenida Central y calle 9. Cortesía

    Una nueva regulación que restringe el acceso de autobuses turísticos de gran tamaño, camiones de carga y vehículos de más de siete toneladas al Casco Antiguo de la ciudad de Panamá entró en vigor el pasado 1 de julio, como parte de las medidas destinadas a proteger la infraestructura histórica de este conjunto monumental.

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    El Ministerio de Cultura (MiCultura) destacó que el propósito de la medida es preservar el patrimonio histórico, mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial, proteger los adoquines del impacto generado por el peso de los vehículos pesados y evitar afectaciones al flujo vehicular y peatonal en uno de los principales destinos turísticos del país.

    Según la normativa, no podrán ingresar al Casco Antiguo los vehículos que excedan cualquiera de las siguientes dimensiones: un peso superior a siete toneladas, más de 7 metros de largo, más de 2 metros de ancho o más de 2.75 metros de altura.

    La medida, supervisada por MiCultura en coordinación con la Oficina del Casco Antiguo (OCA), está establecida en el Decreto Ejecutivo N.° 51 del 22 de abril de 2004, publicado en la Gaceta Oficial N.° 24,280, que regula la circulación de vehículos dentro del conjunto monumental.

    De acuerdo con la disposición, los autobuses turísticos de gran tamaño ya no podrán ingresar por la rotonda ubicada a la altura del Mercado de Mariscos para llegar a la Plaza Quinto Centenario, donde tradicionalmente dejaban o recogían a los visitantes.

    Los vehículos de turismo podrán utilizar los estacionamientos de Las Banderas, ubicados frente a la Presidencia de la República, un área habilitada en el carril de desaceleración para el ascenso y descenso de pasajeros. También podrán hacer uso de los estacionamientos de Puerta Sur, localizados en la calle 13 Oeste, junto a la Cinta Costera 3, espacios que fueron habilitados desde el 1 de abril de 2026 para la recepción de turistas y residentes que visitan el Casco Antiguo. En total, se dispone de 200 plazas de estacionamiento.

    Las autoridades destacaron que al conjunto monumental solo podrán ingresar autobuses pequeños que cumplan con las dimensiones máximas permitidas: 2 metros de ancho, 2.75 metros de altura y 7 metros de largo.

    Precisamente, los vecinos del Casco Antiguo en reiteradas ocasiones han manifestado que existe un grave deterioro de varias calles en este sector histórico de la ciudad de Panamá, lo que está afectando tanto a los residentes como a la actividad turística y comercial.

    Uno de los puntos más críticos se ubica en la intersección de la calle Novena con la avenida Central, así como en el cruce con la avenida B, donde el mal estado de la vía genera congestión vehicular y dificultades para la movilidad, debido al paso de vehículos con más carga de los habitual.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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