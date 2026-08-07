Buses eléctricos inician operación, desde Casco Antiguo hasta la zona paga de la 5 de Mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Ruta Verde de MiBus comenzó operaciones con cinco buses 100 % eléctricos, adquiridos mediante una inversión de 1.3 millones de dólares como parte del proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) para el Casco Antiguo.

Un total de cinco buses eléctricos forman parte de la Ruta Verde C982 Casco Antiguo–Zona Paga 5 de Mayo, puesta en marcha por la empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus), convirtiéndose en la primera ruta del país operada exclusivamente con unidades 100 % eléctricas, como parte del proceso de modernización y descarbonización del transporte público.

La nueva ruta comenzó a operar el jueves 6 de agosto, luego de que las unidades fueran entregadas formalmente por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y completaran los procesos de nacionalización, adecuación operativa y capacitación del personal, informó MiBus.

El recorrido se mantiene entre el Casco Antiguo y el centro de la ciudad, pero con un cambio en el punto de partida. Ahora los usuarios podrán abordar los buses en la Zona Paga 5 de Mayo, puerta 15, en lugar de la parada ubicada frente a la Policlínica, con el objetivo de mejorar los tiempos de viaje y brindar mayor comodidad y seguridad.

El gerente de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, explicó que la ruta opera de lunes a viernes, de 4:30 a.m. a 11:00 p.m., mientras que los fines de semana presta servicio continuo desde la madrugada del viernes hasta la noche del domingo.

El funcionario invitó a la ciudadanía a utilizar esta alternativa para visitar el Casco Antiguo y combinar el recorrido con el Metro de Panamá.

“La mejor manera de venir al Casco es usar este bus. Pueden tomar la Línea 1 del Metro, bajarse en 5 de Mayo y montarse en este bus. Vengan y hagan el recorrido en transporte público; no congestionen el área con carros”, señaló.

Sánchez Fábrega indicó que las dimensiones de las unidades fueron diseñadas para adaptarse a las calles del centro histórico, permitiendo una operación más eficiente en esa zona.

Los nuevos buses cuentan con conexión WiFi, aire acondicionado, cámaras de videovigilancia y sistemas avanzados de asistencia a la conducción, que incluyen tecnología anticolisión, alertas para evitar atropellos de peatones y otros dispositivos de seguridad.

En cuanto a los costos operativos, destacó que la energía eléctrica representa un ahorro significativo frente al uso de diésel.

“Mientras un bus diésel consume aproximadamente un dólar en energía, un bus eléctrico requiere cerca de 25 centavos, lo que representa un ahorro cercano al 75 % en ese componente”, explicó.

Características de las nuevas unidades

La nueva flota está integrada por cinco buses eléctricos de batería de nueve metros de longitud, con capacidad para transportar hasta 60 pasajeros y una autonomía superior a los 200 kilómetros por recarga.

MiBus informó que la Ruta Verde beneficiará directamente a más de 1,700 usuarios diarios que se desplazan entre el Casco Antiguo y el centro de la ciudad.

Las unidades cuentan con sistema de tracción totalmente eléctrico, freno regenerativo y suspensión electrónica. Además, disponen de piso bajo, rampa de acceso, espacios para personas en silla de ruedas y coches de bebé, así como botones de parada con señalización en sistema Braille.

En materia de seguridad, cada bus incorpora siete cámaras de vigilancia internas y externas, una cabina protegida para el conductor y el Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción (ADAS), que incluye alertas de colisión frontal, detección de peatones, monitoreo de distancia y advertencias por cambio involuntario de carril.

Para respaldar la operación, MiBus construyó una estación de recarga con una potencia instalada de 500 kVA (kilovatio amperio) y dos cargadores de 120 kW, con capacidad para cargar hasta cuatro buses de manera simultánea.

Estación de recarga de los nuevos buses eléctrico de MiBus. Cortesía

Inversión y expansión de la flota

El proyecto cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte del Plan Maestro de Turismo Sostenible desarrollado entre MiBus y la ATP.

Según Sánchez Fábrega, la ATP estuvo a cargo de la adquisición y entrega de los cinco buses eléctricos, mientras que MiBus asumió la construcción de la infraestructura de carga, la logística y la puesta en funcionamiento del servicio.

La adquisición de los cinco buses eléctricos y los dos cargadores fue financiada mediante un préstamo ATP-BID por un monto de 1.399.300 dólares, como parte de una iniciativa orientada a fortalecer el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) en el Casco Antiguo.

Además, MiBus gestiona un préstamo por 26 millones de dólares, de los cuales 22 millones serán destinados a la compra de 60 buses eléctricos adicionales, cuya llegada está prevista para 2027.

El gerente general indicó que la meta es incorporar otros 60 buses en 2028, lo que permitiría alcanzar una flota de entre 125 y 130 unidades eléctricas en el patio de El Chorrillo, su capacidad máxima.

Esta expansión forma parte de la Agenda de Transición Energética, sustentada en la Ley 295 de 2022, que establece metas para la incorporación progresiva de autobuses eléctricos al sistema de transporte público masivo en Panamá.

En el recorrido de los nuevos buses eléctricos también participó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac y Jorge Correa, subadministrador de la Autoridad del Tránsito. El recorrido se inició desde el patio central de MiBus en El Chorrillo hasta las puertas del Palacio de las Garzas.

EL ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac y el gerente de MiBus, Carlos Sánchez, en el patio de El Chorrillo, donde se dio la inauguración de la nueva ruta de Metrobus con unidades 100% eléctricas. Cortesía