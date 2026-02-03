Cabildo abierto en Azuero: impulsan la integración del Minsa y la CSS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Autoridades del Minsa y la CSS iniciaron reuniones de coordinación para integrar servicios de salud en Herrera y Los Santos, un plan piloto que busca evitar duplicidades y garantizar atención equitativa para pacientes asegurados y no asegurados.

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) iniciaron reuniones de coordinación para avanzar en un proceso de integración de los servicios de salud en las provincias de Los Santos y Herrera, con el objetivo de garantizar una atención médica equitativa para toda la población, independientemente de su condición de asegurada o no asegurada.

El tema fue expuesto durante un cabildo abierto realizado este fin de semana, en el que se abordaron las principales necesidades del sistema de salud en la región. En ese espacio, Kenia Zambrano, directora médica del Hospital Regional Anita Moreno, explicó los alcances del proceso y las acciones que ya se están desarrollando entre ambas instituciones.

Zambrano explicó que la integración se dará, en una primera etapa, entre las instalaciones del Minsa y la CSS en ambas provincias, y que ya se han sostenido reuniones de coordinación con las direcciones institucionales de la CSS en Los Santos y Herrera, así como con directivos de los centros de atención.

“El objetivo es que la población reciba la misma atención y tenga el mismo derecho de acceso a los servicios de salud, tanto en las instalaciones del Minsa como en las de la CSS, sin importar si el paciente es asegurado o no”, señaló la directora médica.

Según Zambrano, uno de los principales propósitos de este proceso es evitar la duplicidad de servicios y optimizar el uso del recurso humano y de la infraestructura disponible, con miras a mejorar la calidad de la atención médica que se brinda en la región.

Como ejemplo, mencionó que el Hospital Regional Anita Moreno no cuenta actualmente con algunas especialidades médicas que sí están disponibles en hospitales de la CSS, como el Hospital Nelson Collado, entre ellas oftalmología, cirugía maxilofacial y neurocirugía.

Lea también: ‘Los panameños podrán usar cualquiera de las instalaciones de salud’: Fernando Boyd Galindo

Ante esta situación, explicó, los pacientes no asegurados que requieren atención en estas especialidades deben ser trasladados a hospitales de referencia, como el Hospital Santo Tomás u otros centros del país que cuentan con dichos servicios.

Estos traslados, indicó, generan una serie de dificultades tanto para los pacientes como para sus familiares, además de implicar una carga adicional para el personal de salud que los atiende y gestiona las referencias.

Zambrano subrayó que la integración permitiría reducir estas derivaciones, facilitar el acceso oportuno a servicios especializados y ofrecer una atención más eficiente y cercana a los pacientes de ambas provincias.

La directora médica recalcó que el proceso busca beneficiar a toda la población, asegurada y no asegurada, al garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios de salud y una mejor utilización de los recursos existentes.

Las autoridades señalaron que estas coordinaciones forman parte de un esfuerzo por fortalecer la red pública de salud en el interior del país y responder de manera más efectiva a las necesidades de la población.

El pasado 26 de enero se instaló la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, un órgano técnico encargado de coordinar, supervisar y dar seguimiento a uno de los cambios estructurales más relevantes del sistema público de salud panameño.

De izquierda a derecha: Carlos Abadía, presidente de la Comisión y asesor del Minsa; Dra. Marlin Cedeño Vergara, directora nacional de Servicios de Salud de la CSS; Dr. Luis Carlos Bravo, representante de los patronatos; Rubilú Rodríguez, directora de Políticas Públicas del MEF; y Franklin Oduber, asesor del presidente de la República, en representación del Ministerio de la Presidencia. Archivo

Lea también: Estos son los miembros de la Comisión que coordinará la integración de Minsa y CSS

La instalación de esta comisión marca el inicio formal de un proceso que busca reducir la fragmentación histórica entre ambas instituciones, optimizar recursos y ampliar el acceso a los servicios de salud, tanto para personas aseguradas como no aseguradas.

El plan arrancará como proyecto piloto en las provincias de Herrera y Los Santos, seleccionadas por sus características demográficas y geográficas, así como por experiencias previas de coordinación entre el Minsa y la CSS.