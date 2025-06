Café panameño alcanza puntajes históricos en la edición 29 del Best of Panamá

Romper la tabla de puntajes en dos categorías de café geisha y lograr el primer lugar en la categoría varietales, llevó a la Hacienda La Esmeralda de la familia Peterson a obtener la Copa de Panamá, posicionándolos como los mejores productores de café especial del país.

Este es el resultado de la vigésima novena versión de la cata con jueces internacionales “The Best of Panamá” organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP) por sus siglas en inglés.

“Estoy incrédula con este logro, porque obtener tres primeros lugares, nunca ha sucedido en el Best of Panamá, no lo esperábamos, estoy tan emocionada. Primer lugar de Varietal con un Laurina de El Velo, un primer lugar de Geisha Natural que es un récord y primer lugar de Geisha Lavado que es otro récord, así que más felices no podemos estar” dijo Rachel Peterson de Hacienda La Esmeralda.

Cabe destacar que en la tabla de evaluación, tras el acucioso olfato de 22 jueces provenientes de diferentes partes del mundo, el café geisha en proceso lavado de Hacienda La Esmeralda obtuvo 98 puntos, mientras que en la categoría de café geisha en proceso lavado de la misma hacienda, obtuvo 97 puntos y en la categoría varietal una muestra obtuvo 92.88 puntos.

Para Will Young, juez principal de esta competencia, Panamá se consolida como el productor del mejor café del mundo.

Por su parte, Richard Koyner, Presidente de SCAP calificó la competencia como increíble, donde algunos jueces calificaron las muestras ganadoras con puntajes perfectos de 100.

Confirmó que los lotes de café ganadores en cada categoría, entrarán a la subasta electrónica anual de la SCAP, planificada para el 6 de agosto, donde Panamá lidera los récords más altos en precios por kilogramo a nivel mundial con la apreciada joya, el Panama Geisha.

Puntajes por categorías:

A-Geishas Lavados

2do lugar 96.25 puntos Finca Sophia.

3er lugar 95.27 puntos Nuguo café de la familia Gallardo.

B-Geishas Naturales

2do lugar 96.25 Finca Los Cenizos.

3er lugar 96.25 Finca Sophia.

C- Varietales

2do lugar 92.63 puntos para finca Black Moon Farm de Hunter Tedman

3er lugar 92.25 finca Cantera de las hermanas Garrido.