Calendario de Agroferias: dónde estarán el 11 de septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este jueves 11 de septiembre se realizarán nuevas jornadas de Agroferias, con el fin de acercar productos de la canasta básica a precios accesibles a la población.

Las actividades arrancarán desde las 8:00 a.m. y estas son algunas de las localidades:

Panamá: Parque Heliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz.

Colón: Terrenos de la Feria Nacional de Colón, corregimiento de Buena Vista.

Herrera: Cancha comunal de Las Pipas, corregimiento de Los Cerros de Paja, distrito de Los Pozos.

Chiriquí: Club de Leones, corregimiento de Volcán, Tierras Altas.

Coclé: Casa local de El Copé, distrito de Olá.

Panamá este: Tierra Prometida y Superación Campesina, corregimiento de Chepo cabecera.

Los Santos: Junta Comunal de Espino Amarillo, distrito de Macaracas.

Darién: Escuela primaria de Agua Fría #1, distrito de Santa Fe.

Veraguas: Cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.

🥬🥩 Llena tu mesa con lo mejor del campo

Encuentra en las Agroferias IMA alimentos frescos y accesibles para todos. 🥔🍍🧅

📍 Consulta ubicaciones

🕗 Desde las 8:00 a.m.

✅ Bolsa reutilizable | ✅ Cédula

🇵🇦 Consume lo nuestro#ConPasoFirme pic.twitter.com/FNSeztLREi — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 9, 2025

El IMA recordó a los asistentes llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.