Panamá, 10 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Instituto de Mercadeo Agropecuario

    Calendario de Agroferias: dónde estarán el 11 de septiembre

    Getzalette Reyes
    Calendario de Agroferias: dónde estarán el 11 de septiembre
    El IMA de Herrera realizó el lunes pasado una agroferia en el corregimiento de París, en Parita. Imagen tomada de @IMA_Pma

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este jueves 11 de septiembre se realizarán nuevas jornadas de Agroferias, con el fin de acercar productos de la canasta básica a precios accesibles a la población.

    Las actividades arrancarán desde las 8:00 a.m. y estas son algunas de las localidades:

    • Panamá: Parque Heliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz.

    • Colón: Terrenos de la Feria Nacional de Colón, corregimiento de Buena Vista.

    • Herrera: Cancha comunal de Las Pipas, corregimiento de Los Cerros de Paja, distrito de Los Pozos.

    • Chiriquí: Club de Leones, corregimiento de Volcán, Tierras Altas.

    • Coclé: Casa local de El Copé, distrito de Olá.

    • Panamá este: Tierra Prometida y Superación Campesina, corregimiento de Chepo cabecera.

    • Los Santos: Junta Comunal de Espino Amarillo, distrito de Macaracas.

    • Darién: Escuela primaria de Agua Fría #1, distrito de Santa Fe.

    • Veraguas: Cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.

    El IMA recordó a los asistentes llevar su cédula de identidad y una bolsa reutilizable.

    Portadista


