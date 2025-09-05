Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El año lectivo 2025 avanza en el sistema educativo del país.

En los próximos días, según lo establecido en el calendario escolar del Ministerio de Educación (Meduca), debe culminar el segundo trimestre escolar, que empezó el 23 de junio y finalizará el 19 de septiembre próximo.

El período de exámenes trimestrales, tanto en el sistema particular como en el oficial, comenzó esta semana y se extenderá hasta el viernes 12 de septiembre.

El segundo período de vacaciones está programado del lunes 15 al viernes 19 de septiembre para los más de 940,099 estudiantes matriculados en el sistema educativo de Panamá.

En tanto, el regreso a clases para completar el tercer y último trimestre será del 22 de septiembre al 19 de diciembre, con un período de balance y graduaciones del 22 al 30 de diciembre.

Durante el año escolar 2025 se perdieron más de 80 días de clases —desde abril hasta mediados de julio— debido al paro convocado por los gremios docentes en rechazo a la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Esta paralización afectó gravemente a los estudiantes del sistema oficial. Sin embargo, a pesar de la pérdida de clases, las autoridades del Meduca descartaron extender el año escolar y optaron por implementar estrategias de recuperación del aprendizaje sin alterar el calendario establecido.