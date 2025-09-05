Panamá, 05 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes

    Yaritza Mojica
    Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes
    Las vacaciones de los estudiantes serán del lunes 15 al viernes 19 de septiembre. LP Isaac Ortega

    El año lectivo 2025 avanza en el sistema educativo del país.

    +info

    La ministra de Educación confirmó que no se extenderá el año escolar 2025Meduca advierte sobre el riesgo de pérdida del año escolar en el Colegio José Antonio Remón Cantera

    En los próximos días, según lo establecido en el calendario escolar del Ministerio de Educación (Meduca), debe culminar el segundo trimestre escolar, que empezó el 23 de junio y finalizará el 19 de septiembre próximo.

    El período de exámenes trimestrales, tanto en el sistema particular como en el oficial, comenzó esta semana y se extenderá hasta el viernes 12 de septiembre.

    El segundo período de vacaciones está programado del lunes 15 al viernes 19 de septiembre para los más de 940,099 estudiantes matriculados en el sistema educativo de Panamá.

    Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes

    En tanto, el regreso a clases para completar el tercer y último trimestre será del 22 de septiembre al 19 de diciembre, con un período de balance y graduaciones del 22 al 30 de diciembre.

    Durante el año escolar 2025 se perdieron más de 80 días de clases —desde abril hasta mediados de julio— debido al paro convocado por los gremios docentes en rechazo a la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).

    Esta paralización afectó gravemente a los estudiantes del sistema oficial. Sin embargo, a pesar de la pérdida de clases, las autoridades del Meduca descartaron extender el año escolar y optaron por implementar estrategias de recuperación del aprendizaje sin alterar el calendario establecido.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más
    • Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón. Leer más
    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • Caso FCC: defensa de Pepe Suárez no logró tumbar el cargo de peculado agravado. Leer más
    • Ampliación del corredor de las playas costará 250 millones de dólares. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete: 11 empresas interesadas en desarrollar el proyecto por 27 millones de dólares. Leer más