Calendario escolar 2025: cuándo terminan las clases según el Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) estableció, en el calendario escolar oficial, que las vacaciones de fin de año 2025 se desarrollarán una vez completadas las semanas académicas previstas.

Según la entidad, las clases del tercer trimestre concluirán el viernes 19 de diciembre de 2025, luego de cumplirse las trece semanas correspondientes al último período del año lectivo.

A partir del lunes 22 de diciembre, iniciará el receso escolar de verano, que permitirá el descanso de estudiantes y docentes de todo el país.

Período de balance y graduaciones

El Meduca precisó que el período destinado a las actividades de balance, clausuras y graduaciones se llevará a cabo del lunes 22 al martes 30 de diciembre de 2025, antes del cierre oficial del año escolar.

Días libres del tercer trimestre

Durante el último trimestre del año, los estudiantes contarán con varios días de descanso debido a las fiestas nacionales:

Lunes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios

Miércoles 5 de noviembre: Consolidación de la separación de Panamá de Colombia

Lunes 10 de noviembre: Grito de Independencia de La Villa de Los Santos

Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

Lunes 8 de diciembre: Día de las Madres

Jueves 25 de diciembre: Navidad

El ministerio reiteró que el calendario escolar busca mantener el equilibrio entre la carga académica y el descanso de los estudiantes, garantizando la continuidad del aprendizaje y la calidad educativa.

Desde julio pasado, la ministra de Educación, Lucy Molinar, descartó de extender el calendario, a pesar de que las clases estuvieron suspendidas por más de dos meses debido al paro iniciada en abril por gremios docentes, en rechazo a la nueva ley de la Caja de Seguro Social (CSS).

Subrayó que se implementarían diversas estrategias para recuperar los contenidos académicos afectados por las manifestaciones, con el fin de evitar la pérdida de aprendizajes esenciales.

Aunque el año escolar 2025 estuvo marcado por interrupciones y protestas docentes. Las autoridades confían en que las estrategias de recuperación académica permitirán cerrar el año sin afectar los logros educativos de los estudiantes.