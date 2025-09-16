Calendario escolar 2025: fechas clave del tercer trimestre y días feriados

El tercer trimestre del calendario escolar 2025 iniciará el lunes 22 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 19 de diciembre, completando así 13 semanas de clases para los estudiantes de primaria, premedia y media, según el Ministerio de Educación (Meduca).

Durante este periodo, los alumnos contarán con siete días libres por motivo de celebraciones patrias y fechas tradicionales, lo que marcará pausas en el cierre del año escolar.

Al término del trimestre, del lunes 22 al martes 30 de diciembre, se realizará el periodo de balance académico y graduaciones, una semana dedicada a la culminación formal del año lectivo.

Entre los días libres destacan las festividades de noviembre, mes en que se conmemoran las principales efemérides nacionales, además de celebraciones familiares como el Día de las Madres (8 de diciembre) y la Navidad (25 de diciembre).

Días libres durante el tercer trimestre 2025

3 de noviembre: Día de la Independencia de Panamá de Colombia

4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios

5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia

10 de noviembre: Grito de Independencia

28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

8 de diciembre: Día de las Madres

25 de diciembre: Navidad

Con estas fechas, el Meduca marca la recta final del calendario escolar 2025, un trimestre en el que se combinarán clases, actos patrios y celebraciones familiares, hasta llegar a diciembre con las graduaciones que darán paso al cierre oficial del año lectivo