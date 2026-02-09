Calendario escolar 2026 en Panamá: cuándo comienzan las clases y trimestres

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los estudiantes de Panamá regresarán a las aulas el lunes 2 de marzo de 2026, confirmó el Ministerio de Educación (Meduca).

La medida aplica a centros educativos oficiales y particulares de todo el país y se enmarca en el Decreto Ejecutivo No. 49 del 8 de septiembre de 2025, que establece un año académico de 42 semanas.

Antes de la llegada de los alumnos, del 23 al 27 de febrero, los docentes participarán en la semana de organización, destinada a planificar actividades académicas, coordinar aspectos administrativos y realizar los ajustes necesarios para iniciar el año escolar sin contratiempos.

Trimestres, recesos y evaluaciones

El calendario mantiene el modelo de tres trimestres, con períodos de clases, evaluaciones y recesos definidos:

Primer trimestre: del 2 de marzo al 29 de mayo



Segundo trimestre: del 8 de junio al 4 de septiembre



Tercer trimestre: del 14 de septiembre al 11 de diciembre

Balance y graduaciones: del 14 al 18 de diciembre

Este esquema busca garantizar la continuidad de la enseñanza, el cumplimiento del programa educativo nacional y una planificación eficiente de los centros educativos.

Con estas fechas, Panamá ya tiene definido el ritmo del año académico 2026, desde la planificación docente hasta las evaluaciones finales y las ceremonias de graduación en diciembre.