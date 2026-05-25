Panamá, 25 de mayo del 2026

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    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    Calendario escolar 2026: vacaciones del primer trimestre inician el 1 de junio

    Los estudiantes inician el primer receso escolar 2026 el 1 de junio. El segundo trimestre comenzará el lunes 8 de junio.

    Aleida Samaniego C.
    Calendario escolar 2026: vacaciones del primer trimestre inician el 1 de junio
    Estudiantes en Panamá inician el primer receso escolar 2026 el 1 de junio tras el cierre del primer trimestre, según el calendario del Meduca. Foto/Elysée Fernánndez

    Los estudiantes de primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares en Panamá iniciarán el primer receso escolar del calendario académico 2026 a partir del lunes 1 de junio, según lo establecido por el Ministerio de Educación (Meduca).

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    Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca

    Este periodo de descanso corresponde al cierre del primer trimestre y se extenderá hasta el viernes 5 de junio, marcando una breve pausa antes del inicio del segundo tramo del año escolar.

    De acuerdo con el calendario oficial, el segundo trimestre comenzará el lunes 8 de junio, retomando las clases en todo el país tras cinco días de receso.

    El calendario académico 2026 establece tres trimestres distribuidos a lo largo del año. El primero inició el lunes 2 de marzo y finaliza el viernes 29 de mayo. Luego del receso de junio, el segundo trimestre se desarrollará del 8 de junio al 4 de septiembre.

    Calendario escolar 2026: vacaciones del primer trimestre inician el 1 de junio

    Posteriormente, el sistema educativo contempla un segundo receso escolar del 7 al 11 de septiembre, antes del inicio del tercer trimestre, programado del 14 de septiembre al 11 de diciembre. El cierre del año escolar incluye el periodo de balance y graduaciones, previsto del 14 al 18 de diciembre.

    El calendario busca organizar el desarrollo académico de los estudiantes en tres periodos de clases con recesos intermedios que permiten la recuperación del ciclo educativo y la planificación institucional de los centros escolares.

    Con esta programación, el Meduca mantiene la estructura de tres trimestres para el sistema educativo panameño, tanto en escuelas oficiales como particulares.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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