Calendario escolar 2027 en Panamá: clases iniciarán el 22 de febrero y tendrán 44 semanas

El Ministerio de Educación oficializó el calendario del año escolar 2027, que establece que las clases en los centros educativos oficiales y particulares del país comenzarán el lunes 22 de febrero y concluirán el viernes 17 de diciembre.

La programación quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 37 del 3 de agosto de 2026, publicado en la Gaceta Oficial, y será aplicable a los centros educativos del primer y segundo nivel de enseñanza, tanto del subsistema regular como no regular.

De acuerdo con la normativa, el periodo lectivo tendrá una duración de 44 semanas de trabajo académico, distribuidas entre una semana de organización docente, tres trimestres escolares, dos recesos y el periodo de balance y graduaciones.

Fechas principales del calendario escolar 2027

El año escolar iniciará oficialmente con la Semana de Organización, que se desarrollará del lunes 15 al viernes 19 de febrero de 2027.

Posteriormente, el primer trimestre comenzará el lunes 22 de febrero y finalizará el viernes 21 de mayo, con una duración de 13 semanas. Durante este periodo se contemplan como días libres el jueves 25 y viernes 26 de marzo, correspondientes a Jueves y Viernes Santo.

El primer receso escolar está programado del lunes 24 al viernes 28 de mayo.

El segundo trimestre se extenderá desde el lunes 31 de mayo hasta el viernes 20 de agosto, con un total de 12 semanas de clases. Luego, los estudiantes tendrán un segundo receso escolar del lunes 23 al viernes 27 de agosto.

El tercer trimestre iniciará el lunes 30 de agosto y finalizará el viernes 3 de diciembre, con una duración de 14 semanas.

Feriados y fechas especiales del tercer trimestre

Durante el último periodo académico del año se contemplan varias fechas cívicas y patrias.

El calendario establece como días cívicos el 27 de octubre, Día del Estudiante, y el 1 de diciembre, Día del Maestro.

Además, se incluyen las efemérides patrias del 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre, mientras que el 29 de noviembre será considerado día libre.

Cierre del año lectivo y graduaciones

El periodo de Balance y Graduaciones de los Estudiantes se realizará del lunes 6 al viernes 17 de diciembre de 2027.

Dentro de este periodo, el miércoles 8 de diciembre será día libre debido a la conmemoración del Día de las Madres.

Con la publicación del decreto, el MEDUCA dejó definida la hoja de ruta académica para el próximo año escolar, que regirá las actividades de los centros educativos oficiales y particulares del país.