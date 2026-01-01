Panamá, 01 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Festejo

    Calle Arriba y Calle Abajo brillan en el topón de Año Nuevo en Las Tablas

    Getzalette Reyes
    Calle Arriba y Calle Abajo brillan en el topón de Año Nuevo en Las Tablas
    Las reinas del Carnaval de Las Tablas 2026 son Ana Isabel Carrizo Castillo, por Calle Arriba, y Astrid Carolina Sánchez Brandao, por Calle Abajo. Tomanda de Instagram

    El tradicional topón de Año Nuevo en Las Tablas volvió a consolidarse como una de las celebraciones más esperadas para recibir el nuevo año y, como en ediciones anteriores, no defraudó.

    El evento, protagonizado por las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo, se realizó en el parque Porras y marcó oficialmente el inicio de las festividades del Carnaval tableño.

    Calle Arriba y Calle Abajo brillan en el topón de Año Nuevo en Las Tablas
    Reina de Calle Arriba de las Tablas, Ana Isabel Carrizo Castillo

    La actividad atrajo a numerosos visitantes nacionales y extranjeros, confirmando a Las Tablas como uno de los destinos predilectos durante estas fechas.

    El topón estuvo cargado de lujo y tradición, con impresionantes carros alegóricos, elaborados vestuarios y un despliegue de juegos pirotécnicos que acompañaron la rivalidad festiva entre ambas tunas.

    Calle Arriba y Calle Abajo brillan en el topón de Año Nuevo en Las Tablas
    Carroza de la reina de Calle Abajo de Las Tablas, Astrid Carolina Sánchez Brandao.

    Los asistentes bailaron, cantaron y celebraron hasta el amanecer, cuando hicieron su entrada las reinas, dejando el ambiente preparado para los culecos programados para la tarde de este 1 de enero.

    Las reinas del Carnaval de Las Tablas 2026 son Ana Isabel Carrizo Castillo, por Calle Arriba, y Astrid Carolina Sánchez Brandao, por Calle Abajo. Ambas tunas aseguraron que darán lo mejor de sí para alzarse con el triunfo en los carnavales de este año.

    A nivel nacional, los carnavales se celebrarán del 14 al 17 de febrero, fechas en las que se espera una alta afluencia de visitantes a los principales puntos festivos del país.

    La celebración continuó este 1 de enero con los tradicionales culecos.

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más
    • Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026. Leer más
    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más
    • Fallece el abogado Álvaro Alfredo Arias Arias. Leer más
    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Mulino designa a tres magistrados del tribunal que decide sobre las compras del Estado; reaparecen rostros del pasado. Leer más