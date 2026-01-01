Calle Arriba y Calle Abajo brillan en el topón de Año Nuevo en Las Tablas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El tradicional topón de Año Nuevo en Las Tablas volvió a consolidarse como una de las celebraciones más esperadas para recibir el nuevo año y, como en ediciones anteriores, no defraudó.

El evento, protagonizado por las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo, se realizó en el parque Porras y marcó oficialmente el inicio de las festividades del Carnaval tableño.

Reina de Calle Arriba de las Tablas, Ana Isabel Carrizo Castillo

La actividad atrajo a numerosos visitantes nacionales y extranjeros, confirmando a Las Tablas como uno de los destinos predilectos durante estas fechas.

El topón estuvo cargado de lujo y tradición, con impresionantes carros alegóricos, elaborados vestuarios y un despliegue de juegos pirotécnicos que acompañaron la rivalidad festiva entre ambas tunas.

Carroza de la reina de Calle Abajo de Las Tablas, Astrid Carolina Sánchez Brandao.

Los asistentes bailaron, cantaron y celebraron hasta el amanecer, cuando hicieron su entrada las reinas, dejando el ambiente preparado para los culecos programados para la tarde de este 1 de enero.

Las reinas del Carnaval de Las Tablas 2026 son Ana Isabel Carrizo Castillo, por Calle Arriba, y Astrid Carolina Sánchez Brandao, por Calle Abajo. Ambas tunas aseguraron que darán lo mejor de sí para alzarse con el triunfo en los carnavales de este año.

A nivel nacional, los carnavales se celebrarán del 14 al 17 de febrero, fechas en las que se espera una alta afluencia de visitantes a los principales puntos festivos del país.

La celebración continuó este 1 de enero con los tradicionales culecos.