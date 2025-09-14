Panamá, 15 de septiembre del 2025

    Gastronomía

    Calle Uruguay se llenó de sabores internacionales este domingo

    Henry Cárdenas P.
    Las personas disfrutaron de diversas comidas internacionales. Cortesía

    Con variados platos de al menos ocho países, Calle Uruguay, en el corregimiento de Bella Vista, fue escenario este domingo 14 de septiembre de un encuentro de degustación.

    El evento fue organizado por la Alcaldía de Panamá y empezó a las 3:00 p.m., y los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la comida de países como Japón, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, Honduras, Argentina, Egipto y Panamá.

    Se informó que el encuentro internacional contó con la presencia de reconocidos restaurantes, entre ellos: “La Arepería” de Venezuela, “Viva La Pizza” de Italia, “The Smokers” de Estados Unidos y “Sabroso” de Panamá.

    Presentaciones culturales en el evento. Cortesía

    La música y las expresiones culturales no pudieron faltar con el vallenato colombiano, mariachis mexicanos, un trío musical peruano, danzas paraguayas, danzas hondureñas y los tradicionales diablicos sucios panameños.

    El evento denominado “Pasaporte Gastronómico” representó un intercambio cultural y un incentivo para la economía local.

