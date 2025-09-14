Calle Uruguay se llenó de sabores internacionales este domingo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con variados platos de al menos ocho países, Calle Uruguay, en el corregimiento de Bella Vista, fue escenario este domingo 14 de septiembre de un encuentro de degustación.

El evento fue organizado por la Alcaldía de Panamá y empezó a las 3:00 p.m., y los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la comida de países como Japón, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, Honduras, Argentina, Egipto y Panamá.

Se informó que el encuentro internacional contó con la presencia de reconocidos restaurantes, entre ellos: “La Arepería” de Venezuela, “Viva La Pizza” de Italia, “The Smokers” de Estados Unidos y “Sabroso” de Panamá.

La música y las expresiones culturales no pudieron faltar con el vallenato colombiano, mariachis mexicanos, un trío musical peruano, danzas paraguayas, danzas hondureñas y los tradicionales diablicos sucios panameños.

El evento denominado “Pasaporte Gastronómico” representó un intercambio cultural y un incentivo para la economía local.