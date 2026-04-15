Calzada de Amador: venta informal de alimentos y bebidas está prohibida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad aclaró que la venta de artesanías por parte de buhoneros panameños está permitida bajo condiciones específicas.

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) del Ministerio de Economía y Finanzas, reiteró que la venta informal de alimentos y bebidas en la Calzada de Amador está prohibida, conforme a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 40 del 30 de septiembre de 2025.

Venta de comida en Amador es ilegal y operativos continúan

El pronunciamiento se produce en medio de la persistencia de esta práctica, pese a los operativos, advertencias y reuniones sostenidas por las autoridades durante los últimos dos años. De acuerdo con la entidad, la normativa prohíbe las actividades comerciales en espacios no concesionados dentro del Proyecto Turístico Amador.

La UABR indicó que esta situación también afecta a los comercios formales que operan en el área, los cuales cumplen con pagos al Estado, regulaciones sanitarias y la generación de empleo.

La institución aclaró que la venta de artesanías por parte de buhoneros panameños está permitida bajo condiciones específicas. No obstante, precisó que la comercialización de alimentos, bebidas u otros productos en espacios públicos no autorizados continúa siendo ilegal.

Asimismo, advirtió sobre denuncias relacionadas con personas que estarían cobrando a vendedores informales bajo promesas de permisos o representación. La entidad enfatizó que no existen autorizaciones para este tipo de ventas en Amador.

Según la UABR, se han planteado alternativas para la formalización de algunos comerciantes en áreas permitidas, pero estas no han sido aceptadas. También señaló que se ha detectado la operación de vendedores en múltiples puntos de venta, tanto en Amador como en otras zonas de la ciudad.

La entidad informó que los operativos de control continuarán en la zona.