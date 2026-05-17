Cambiar la soda por agua en los combos no los hace saludables, advierte el Minsa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 523 del 12 de mayo de 2026, que obligará a los restaurantes de comida rápida del país a ofrecer agua embotellada como alternativa a las bebidas azucaradas incluidas en los combos, sin costo adicional para el consumidor.

El Ministerio de Salud (Minsa) respalda la Ley 523 del 12 de mayo de 2026, que obligará a los restaurantes de comida rápida del país a ofrecer agua embotellada como alternativa a las bebidas azucaradas incluidas en los combos, sin costo adicional para el consumidor. Sin embargo, la entidad dejó claro que sustituir la soda por agua no convierte estos menús en opciones saludables.

A través del Departamento de Nutrición, el Minsa calificó la medida como uno de los “pequeños pasos y estrategias” necesarios para mejorar la salud pública, aunque advirtió que el problema de la mala alimentación va mucho más allá del consumo de refrescos.

Nilka López, nutricionista del Minsa, explicó que cambiar la soda por agua ayuda a disminuir la ingesta de azúcar, pero no elimina otros componentes perjudiciales presentes en este tipo de comidas.

“Esto no hace que un combo sea saludable como tal. Recordemos que el combo también incluye la hamburguesa y las papitas, que suelen tener altos contenidos de nutrientes críticos, como grasas y sodio, este último muy vinculado al desarrollo de hipertensión arterial en la población”, señaló.

La especialista destacó que muchas bebidas azucaradas y energéticas contienen entre cuatro y seis cucharadas de azúcar por porción, lo que representa una elevada cantidad de calorías vacías asociadas al desarrollo de enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión.

Para López, el consumo excesivo de azúcar mantiene una relación directa con el aumento de estos diagnósticos en Panamá, por lo que insistió en la necesidad de que la población tome mayor conciencia sobre los productos que consume diariamente.

Panamá aprobó ley para reemplazar soda por agua sin costo adicional en combos. Foto/Inteligencia Artificial

La normativa establece que los clientes podrán reemplazar refrescos, sodas y otras bebidas azucaradas por agua con registro sanitario vigente, manteniendo el mismo precio del menú.

Aunque el Minsa considera positiva la medida, reiteró que una alimentación saludable depende de cambios más amplios en los hábitos de consumo y no únicamente de sustituir una bebida dentro de un combo de comida rápida.

López también recordó la importancia de mantener una hidratación constante, especialmente en Panamá debido a las altas temperaturas. Indicó que, aunque la recomendación general es consumir alrededor de dos litros de agua al día, muchas personas esperan sentir sed para hidratarse, cuando, en realidad, esa sensación ya refleja un bajo nivel de agua en el organismo.

“En nuestro país, que tiene un clima muy caliente, es necesario consumir agua durante todo el día, independientemente de que tengamos o no sed”, enfatizó.

La norma, que comenzará a regir un año después de su promulgación, busca modificar una práctica habitual en las cadenas de comida rápida, donde las promociones suelen incluir únicamente sodas u otras bebidas con altos niveles de azúcar.

La legislación fue publicada en la Gaceta Oficial el 14 de mayo de 2026 y forma parte de una serie de iniciativas orientadas a promover hábitos de consumo más saludables, en medio de las crecientes preocupaciones por enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcar.

Lea aquí la Ley 523 completa

Además de ofrecer la opción de agua, los restaurantes deberán informar de manera clara sobre este derecho en sus menús, puntos de venta, redes sociales y plataformas digitales.

La ley también establece nuevas responsabilidades para las empresas del sector. Los establecimientos deberán garantizar que el agua ofrecida cuente con registro sanitario y esté disponible sin aplicar cargos adicionales al consumidor.

El documento señala que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) será la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

Mientras tanto, el Minsa tendrá la responsabilidad de vigilar los aspectos relacionados con la calidad sanitaria del agua embotellada que se ofrezca como sustitución de las bebidas azucaradas.

El cambio de soda por agua marca un giro en la oferta de comida rápida en Panamá, pero expertos insisten en que el problema no está solo en lo que se bebe, sino también en lo que acompaña al combo.