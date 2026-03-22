Cambio de planes: la estación de Albrook operará con normalidad este domingo

La administración del Metro de Panamá informó que la estación de Albrook estará abierta al público en su horario normal este domingo 22 de marzo.

“Los trabajos programados este fin de semana en la estación Albrook han sido reprogramados”, indicó el Metro en redes sociales.

La Línea 1 estará funcionando en su horario acostumbrado este domingo de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Inicialmente, se había informado que la estación estaría cerrada por unas cinco horas debido a los trabajos de construcción de la nueva estación de la Línea 3, que conectará con la provincia de Panamá Oeste.

Se había reportado que los trabajos en Albrook consistirían en el izaje del nuevo techo de la estación. Estas labores se concentrarían en la zona de la pasarela peatonal que conecta con la Gran Terminal de Transporte.