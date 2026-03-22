Panamá, 22 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Metro de Panamá

    Cambio de planes: la estación de Albrook operará con normalidad este domingo

    Henry Cárdenas P.
    Cambio de planes: la estación de Albrook operará con normalidad este domingo
    Trabajos de ampliación de la estación de Albrook. Cortesía

    La administración del Metro de Panamá informó que la estación de Albrook estará abierta al público en su horario normal este domingo 22 de marzo.

    “Los trabajos programados este fin de semana en la estación Albrook han sido reprogramados”, indicó el Metro en redes sociales.

    La Línea 1 estará funcionando en su horario acostumbrado este domingo de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

    Inicialmente, se había informado que la estación estaría cerrada por unas cinco horas debido a los trabajos de construcción de la nueva estación de la Línea 3, que conectará con la provincia de Panamá Oeste.

    Se había reportado que los trabajos en Albrook consistirían en el izaje del nuevo techo de la estación. Estas labores se concentrarían en la zona de la pasarela peatonal que conecta con la Gran Terminal de Transporte.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estudio muestra que los lagos de la Antártida están conectados con el océano bajo tierra. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán bono de $50 en abril: lo que informó la CSS. Leer más
    • El Tribunal Superior se equivocó: la Corte declara que no hubo error cuando la juez llamó a juicio a Ronny Mizrachi. Leer más
    • China intensifica controles a buques panameños tras fallo sobre puertos del Canal. Leer más
    • Semana Santa: anuncian cierre de oficinas públicas. Leer más
    • Panamá y Costa Rica firman acuerdo clave para impulsar tren Panamá-David. Leer más
    • Caso PASE-U: Fiscalía investiga irregularidades en becas y aprehende a exdirector regional del Ifarhu. Leer más