Cambios en horario de toque de queda en Panamá y San Miguelito ante aumento de contagios

DESDE EL 7 DE JUNIO

Desde el próximo lunes 7 de junio, el toque de queda en las regiones de salud de Panamá y San Miguelito será de 10:00 p.m., a 4:00 a.m., informó este 1 de junio, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Sucre explicó que esta medida se debe al aumento de casos de la Covid-19. “Los indicadores van en aumento y el virus gana terreno”, agregó.

Debido al nuevo horario de toque de queda los comercios deberá cerrar a las 9:00 p.m.

El ministro dijo además que ante los buenos indicadores del corregimiento de San Felipe, la isla de Taboga y Otoque Ocidente y Oriente quedan exceptuados de esta medida, y su toque de queda es partir de la medianoche.

Dijo que el próximo 8 de junio, cuando se realizará el partido entre las selecciones de fútbol de Panamá y República Dominicana, a las 8:00 p.m., se hará una excepción para que las personas que acudan al juego puedan regresar a sus casas una vez termine el partido.

Provincias

En la provincia de Coclé, el toque de queda será igual al de Panamá y San Miguelito, de lunes a domingo.

Mientras que en Chiriquí se levantó la medida de restricción de cuarentena total en el distrito de Remedio, el resto de la provincia se mantiene con el toque de queda de lunes a sábado desde las 10:00 p.m., hasta las 4:00 a.m. El domingo es de cuarentena total y no se permite jornada laboral ni movilidad desde las 10:00 p.m., del sábado hasta las 4:00 a.m., del lunes.

Los comercios podrán abrir hasta las 9:00 p.m.

Sucre dijo que esta decisión se debe a que los indicadores de contagios no han bajado, pero la medida se analiza cada semana.

En Veraguas se levanta la medida de restricción de cuarentena total en los distritos de Montijo, Cañazas, Calobre, Mariato, Santa Fe y Río de Jesús, dijo Sucre. Su toque de queda es desde la medianoche hasta las 4:00 a.m.

En el resto de la provincia el toque de queda es de 10:00 p.m., hasta las 4:00 a.m. de lunes a sábado y los domingo es día de cuarentena total.

El titular de Salud advirtió que de seguir aumentando los indicadores en Atalaya y La Mesa se tomarán medidas de restricciones.