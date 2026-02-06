Cambios y adendas marcan proceso de licitación del teleférico de Panamá y San Miguelito

Exclusivo Suscriptores

En tres ocasiones, el Metro de Panamá, S.A. (MPSA) ha modificado la fecha de presentación de propuestas del proyecto de licitación para el contrato de concesión administrativa destinado a la financiación, estudio y diseño, construcción, fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de teleférico, además de su operación, mantenimiento y reversión de la infraestructura y los sistemas asociados, en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Según el pliego original del acto público, la presentación de las propuestas y la apertura de sobres estaban programadas para el 17 de noviembre del año pasado. Posteriormente, mediante una primera adenda, el MPSA modificó la fecha para el 15 de enero de 2026. Sin embargo, tras una segunda adenda, el plazo fue nuevamente cambiado para el 26 de febrero.

Precisamente, las propuestas deben ser presentadas por los dos consorcios precalificados en marzo del año pasado. Se trata del Consorcio Teleférico SPE, conformado por Sofratesa de Panamá, Inc.; Ingeniería Estrella, S.A.; y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V., y del Consorcio Teleférico de San Miguelito, integrado por Cointer (España) y Doppelmayr (Austria).

El proyecto, que corresponde a una licitación por mejor valor, tiene un precio de referencia de $278,679,547. Será un contrato de concesión administrativa con una duración total de 23 años (276 meses) y abarcará todas las fases del proyecto: fabricación, suministro, instalación, pruebas, puesta en servicio, mantenimiento y eventual reversión de los activos.

Tercera adenda de modificaciones

En medio de los cambios de fecha, también se publicó en el portal de PanamaCompra una tercera adenda, que incluye las partes 1, 2 y 3, con más de 200 páginas de modificaciones relacionadas principalmente con la redacción de casi todas las especificaciones y requisitos del pliego de cargos original de la licitación del teleférico.

La adenda fue divulgada el 19 de enero, cinco semanas antes de la fecha programada para la recepción y apertura de las ofertas. En ella se establece que el contrato de concesión se desarrollará en tres etapas principales.

La etapa preoperativa, con una duración máxima de 36 meses, comprende la fase previa, la construcción y la fase de pruebas y puesta en marcha del proyecto. Este período inicia con la orden de proceder y se extiende hasta la firma del acta de inicio de la etapa operativa, salvo que el contrato termine de forma anticipada.

La etapa operativa, de 234 meses, corresponde al período en el que el concesionario se encargará de la operación y el mantenimiento del proyecto. Comienza al día siguiente de la firma del acta de inicio de esta etapa y se mantendrá vigente hasta el inicio de la etapa de reversión o hasta una eventual terminación anticipada del contrato.

La etapa de reversión, con una duración de seis meses, es la fase final del contrato, en la que se ejecutan todas las acciones necesarias para la transferencia de los bienes del proyecto al Estado y la liquidación del contrato. Durante este período, el concesionario deberá continuar con la operación y el mantenimiento del sistema hasta la firma del acta de reversión, que marca el cierre definitivo del contrato.

Ante estos cambios y modificaciones, La Prensa consultó al MPSA, cuyos voceros señalaron que “las adendas al pliego de cargos del teleférico de Panamá y San Miguelito son producto de todas las consultas realizadas por los proponentes precalificados durante la reunión previa y de homologación de este acto público, así como de las consultas posteriores presentadas mediante cuadros de consultas y aclaraciones”.

Asimismo, indicaron que todos los cambios y modificaciones se encuentran reflejados en las adendas publicadas en PanamaCompra, y aclararon que “los cambios introducidos con las adendas no afectarán la presentación de propuestas de los proponentes precalificados para este acto público”.

Detalles del proyecto

El proyecto del teleférico consistirá en una telecabina monocable de aproximadamente 6.6 kilómetros de extensión, con seis estaciones ubicadas en Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, y una capacidad estimada de 2,800 pasajeros por hora por sentido.

El esquema de pago al concesionario se realizará mediante dos componentes de retribución anual. El Componente A estará destinado a la recuperación de la inversión y los costos financieros, y se pagará a partir del segundo aniversario de la operación. El Componente B, por su parte, cubrirá los costos de operación y mantenimiento, y será pagadero desde el inicio de la etapa operativa.

El concesionario será responsable del 100% del financiamiento del proyecto, tanto de la deuda como del capital, y deberá acreditar el cierre financiero en un plazo máximo de 315 días calendario posteriores a la notificación de la orden de proceder.

Asimismo, se establece un régimen de garantías que incluye fianzas obligatorias del 12%.

En cuanto al sistema de cobro del teleférico, la última adenda aclara que deberá integrarse obligatoriamente al Sistema de Recaudo y Administración Financiera (SRAF) utilizado por el Metro de Panamá, garantizando la interoperabilidad con el resto del sistema de transporte masivo.