Panamá, 19 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    ACTIVIDAD EN EL PARQUE OMAR

    Caminata familiar destaca la importancia de cuidar la salud mental en Panamá

    Getzalette Reyes
    El color amarillo predominó la mañana de este domingo 19 de octubre, cuando cientos de personas participaron en la caminata familiar organizada por la Sociedad Panameña de Psiquiatría, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

    +info

    Trastornos de ansiedad y depresión en Panamá: qué dice la psiquiatra Patricia Arroyo

    Cada año, desde 1992, el 10 de octubre se conmemora esta fecha para promover la concienciación y el bienestar emocional a nivel global. El tema elegido para 2025 es “Acceso a los servicios de salud mental durante catástrofes y emergencias”, un llamado a fortalecer los sistemas de atención en contextos de crisis.

    A propósito de este Día Mundial de la Salud Mental, la Sociedad Panameña de Psiquiatría, promotora de la jornada, recordó que la exposición constante a las noticias y al flujo de información negativa puede generar malestar emocional, con síntomas como ansiedad, agotamiento, miedo, culpa o impotencia. Por ello, la organización exhortó a la población a buscar apoyo profesional y aprovechar los servicios de salud mental disponibles en el país.

    Niños, jóvenes, adultos y familias enteras participaron vistiendo camisetas amarillas, color que simboliza felicidad, optimismo y energía positiva, y que, según especialistas, puede favorecer el estado de ánimo y estimular la creatividad.

    Durante la caminata, también se destacó que la salud mental es un componente esencial de la salud integral, recordando que no puede haber bienestar físico sin equilibrio emocional.

    Con esta iniciativa, la Sociedad Panameña de Psiquiatría busca promover la conciencia sobre el autocuidado, la prevención y el apoyo comunitario, fomentando una cultura de empatía y bienestar emocional en la sociedad panameña.

