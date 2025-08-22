Panamá, 22 de agosto del 2025

    Caminata Familiar Susie Thayer 2025: un llamado a la solidaridad en la lucha contra el cáncer

    Getzalette Reyes
    Panamá se moviliza en la Caminata Familiar Susie Thayer 2025. LP Archivo

    La Caminata Familiar Susie Thayer 2025, organizada por Fundacáncer, se llevará a cabo este domingo 24 de agosto, a partir de las 7:00 a.m., bajo el lema “¿Y tú, por quién caminas?”.

    La actividad tendrá como punto de partida los estacionamientos ubicados junto al hotel Miramar, en la cinta costera, Ciudad de Panamá, y contará con sedes simultáneas en La Chorrera (Panamá Oeste), Colón, Penonomé (Coclé), Santiago (Veraguas), Chitré (Herrera), Tolé y David (Chiriquí), promoviendo la participación a nivel nacional.

    Recaudación para equipo médico vital

    Este año, los fondos recaudados estarán destinados a la compra de un equipo de ultrasonido para fortalecer el Servicio de Radiología del Instituto Oncológico Nacional (ION). Este recurso permitirá realizar diagnósticos más seguros, rápidos y precisos a pacientes con cáncer.

    Fundacáncer convoca a jornada nacional este 24 de agosto. LP Archivo

    Cifras que llaman a la acción

    En Panamá se diagnostican 14 casos de cáncer diariamente y 7 personas fallecen cada día por esta enfermedad, que representa el 17% de todas las muertes en el país, según datos oficiales.

    Los tipos de cáncer más comunes son el cáncer de próstata en hombres, particularmente mayores de 50 años, y el cáncer de mama en mujeres, que representa entre el 13% y 15% de los casos anuales, principalmente en mayores de 40 años.

    Participación y puntos de inscripción

    Para unirse a la caminata, los participantes deben adquirir la camiseta oficial por B/.10.00 en:

    • Oficinas de Fundacáncer (Financial Park, piso 15, Costa del Este)

    • Oficinas del ION

    • Sitio web oficial: www.fundacancerpanama.org

    • Redes sociales de la organización

