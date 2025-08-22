Caminata Familiar Susie Thayer 2025: un llamado a la solidaridad en la lucha contra el cáncer

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Caminata Familiar Susie Thayer 2025, organizada por Fundacáncer, se llevará a cabo este domingo 24 de agosto, a partir de las 7:00 a.m., bajo el lema “¿Y tú, por quién caminas?”.

La actividad tendrá como punto de partida los estacionamientos ubicados junto al hotel Miramar, en la cinta costera, Ciudad de Panamá, y contará con sedes simultáneas en La Chorrera (Panamá Oeste), Colón, Penonomé (Coclé), Santiago (Veraguas), Chitré (Herrera), Tolé y David (Chiriquí), promoviendo la participación a nivel nacional.

Recaudación para equipo médico vital

Este año, los fondos recaudados estarán destinados a la compra de un equipo de ultrasonido para fortalecer el Servicio de Radiología del Instituto Oncológico Nacional (ION). Este recurso permitirá realizar diagnósticos más seguros, rápidos y precisos a pacientes con cáncer.

Cifras que llaman a la acción

En Panamá se diagnostican 14 casos de cáncer diariamente y 7 personas fallecen cada día por esta enfermedad, que representa el 17% de todas las muertes en el país, según datos oficiales.

Los tipos de cáncer más comunes son el cáncer de próstata en hombres, particularmente mayores de 50 años, y el cáncer de mama en mujeres, que representa entre el 13% y 15% de los casos anuales, principalmente en mayores de 40 años.

Participación y puntos de inscripción

Para unirse a la caminata, los participantes deben adquirir la camiseta oficial por B/.10.00 en: