    DESPERFECTOS MECÁNICOS

    Camión con electrónicos se incendia en la vía Centenario; no hubo heridos

    Getzalette Reyes
    Personal del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá atendieron la noche de este lunes un incendio en un vehículo articulado en el Centenario. Foto/Cortesía

    Las autoridades investigan las causas del incendio de un camión articulado registrado a las 11:00 p.m. del lunes 15 de diciembre en la vía Centenario, en dirección hacia Arraiján.

    De acuerdo con los primeros informes, el vehículo —que transportaba aparatos electrónicos— presentó desperfectos mecánicos que habrían provocado el siniestro.

    Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá atendieron la noche de este lunes un incendio en un vehículo articulado. Cortesía/Cuerpo de Bomberos de Panamá

    Tanto el conductor como el agente de seguridad que viajaban en el camión lograron salir a tiempo y resultaron ilesos.

    El Cuerpo de Bomberos informó que la emergencia fue atendida por unidades de las estaciones de Arraiján y La Chorrera, con apoyo de la estación de Pedro Miguel, logrando controlar el incendio de manera oportuna y evitar su propagación a otros vehículos.

    Las autoridades investigan las causas del incendio de un camión articulado en la vía Centenario. Cortesía/Cuerpo de Bomberos de Panamá

    A raíz del incidente, se generó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona durante varias horas.

    Pasadas las 6:00 de la mañana de este martes 16 de diciembre, las autoridades habilitaron un carril para restablecer parcialmente el tránsito.

    Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del incendio.

