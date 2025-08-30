Camión se precipita en la vía Centenario; autoridades piden precaución a conductores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un camión se accidentó la tarde de este sábado 30 de agosto en la vía Centenario, a la altura del puente sobre el río Pedro Miguel.

Según los primeros reportes, el vehículo cayó a un barranco, pero tanto el conductor como su ayudante lograron ser rescatados.

En el lugar se encuentran unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Panamá y el equipo del SUME 911 atendiendo la emergencia.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que extremen las medidas de precaución mientras se desarrollan las labores en la zona.