Campus Gorgas avanza 17% y apunta a convertirse en eje científico del país

Panamá avanza en el fortalecimiento de su capacidad científica y de investigación con la construcción del nuevo Campus Gorgas, ubicado a un costado de la Ciudad de la Salud, en el corregimiento de Ancón. El proyecto tiene como objetivo ampliar y modernizar la infraestructura existente dedicada a la investigación en salud y ciencia, consolidando un espacio estratégico para el desarrollo científico del país.

Jorge Araúz, coordinador general del proyecto, explicó que la obra se encuentra actualmente en ejecución de su fase 1, correspondiente al primer edificio del complejo, el cual presenta un 40% de avance estructural. Según detalló, el progreso general del proyecto alcanza un 17%, considerando las distintas etapas de planificación, diseño y construcción que conforman el desarrollo integral del campus.

Por su parte, el director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), Nicanor III Obaldía, indicó que el cronograma de construcción prevé que el Campus Gorgas esté concluido entre finales de 2027 y principios de 2028. Esta fecha reviste un valor simbólico para el país, ya que coincidirá con el centenario de la fundación del Instituto Gorgas, entidad clave en la investigación científica y la salud pública en Panamá.

Obaldía añadió que el objetivo es que esta obra, impulsada a lo largo de varias administraciones gubernamentales, se consolide como un hito para la ciencia panameña y regional, al fortalecer las capacidades de investigación y respuesta del país ante los desafíos sanitarios actuales y futuros.

El nuevo campus ha sido concebido como un espacio destinado a la innovación, la vigilancia genómica y el desarrollo de investigaciones científicas que impacten directamente en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas, especialmente en materia de salud. Las instalaciones permitirán ampliar los estudios epidemiológicos, el análisis de enfermedades emergentes y la generación de evidencia científica para el diseño de estrategias de prevención y control.

“Este es un gran avance no solo para el Instituto Gorgas, sino también para el país. Aquí se desarrollarán proyectos de investigación que, en el futuro, se traducirán en mejores políticas públicas y en beneficios concretos para la salud de la población”, destacó Obaldía.

El proyecto, denominado Nuevo Campus Gorgas, fue aprobado por el Consejo de Gabinete en 2017; sin embargo, su construcción comenzó oficialmente en noviembre de 2022. Posteriormente, en julio de 2025, se realizó un acto formal que marcó el inicio simbólico de la obra, luego de superar diversos retrasos en sus etapas iniciales.

La nueva sede del Icges se desarrollará en dos fases, cuenta con un costo estimado de 190 millones de dólares y es financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El consorcio responsable de la ejecución de la obra es GIA RM Gorgas, integrado por las empresas Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V., e Ingeniería R-M, S.A.

Con el avance sostenido de la obra, el Campus Gorgas se perfila como una infraestructura clave para fortalecer la investigación científica y consolidar a Panamá como un referente regional en salud e innovación, contribuyendo al desarrollo del conocimiento y a la mejora de la calidad de vida de la población.