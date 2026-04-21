Cancelan concierto de Grupo Frontera en Panamá por problemas logísticos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las productoras Showpro y Magic Dreams confirmaron que el show programado para este 23 de abril no se llevará a cabo y asumirán el proceso de reembolso.

La espera de los fanáticos panameños por corear éxitos como “No se va” y “un x100to” tendrá que aguardar. A través de un comunicado conjunto, las empresas Showpro y Magic Dreams anunciaron la cancelación oficial de la presentación de Grupo Frontera en territorio nacional, la cual formaba parte de su gira internacional “Triste pero bien C*brón Tour”.

El evento estaba previsto para realizarse este jueves 23 de abril en la Plaza Amador. Sin embargo, la organización detalló que el espectáculo no podrá concretarse debido a “motivos logísticos y de producción fuera del control del artista”.

Grupo Frontera. Foto: Instagram de la agrupación.

Sin opción de reprogramación inmediata

A diferencia de otros eventos que suelen posponerse, el comunicado indica explícitamente que el show no podrá realizarse como estaba previsto, lo que sugiere que no hay una fecha de reprogramación cercana en el calendario de la agrupación texana.

“Lamentamos profundamente junto a nuestro público que este show no pueda llevarse a cabo y agradecemos sinceramente todo el apoyo y entusiasmo”, señalaron las productoras en el documento oficial.

Grupo Frontera. Foto: Instagram de la agrupación.

¿Qué pasará con el dinero de las entradas?

Para tranquilidad de quienes adquirieron sus boletos, los organizadores informaron que la devolución del dinero está garantizada. No obstante, instaron a la audiencia a estar pendientes de sus canales oficiales y redes sociales, ya que será en los próximos días cuando se comparta el cronograma y los pasos a seguir para completar el proceso de reembolso.

Grupo Frontera, que se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana actual, con éxitos como “𝐔𝐧 𝐗𝟏𝟎𝟎𝐭𝐨”, “𝐍𝐨 𝐒𝐞 𝐕𝐚”, “𝐁𝐞𝐛é 𝐃𝐚𝐦𝐞” y “𝐄𝐥 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐒𝐮 𝐕𝐢𝐝𝐚”, se encuentra recorriendo diversos países con una agenda sumamente ajustada.