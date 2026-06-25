Cancillería de Panamá activa líneas de emergencia para asistir a panameños en Venezuela tras terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Consulado de Panamá en Venezuela suspende atención y el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó líneas telefónicas, mensajería de WhatsApp y correo electrónico para brindar orientación y asistencia de emergencia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá confirmó la activación inmediata del Centro de Coordinación de Información (CECODI), con el objetivo de brindar orientación, monitoreo y asistencia a los ciudadanos panameños que se encuentren en territorio venezolano tras el fuerte terremoto que afectó a ese país.

Esta medida busca establecer un canal directo de comunicación para los connacionales en el extranjero y para sus familiares en Panamá que deseen reportar su estado o solicitar apoyo logístico ante la emergencia.

Habilitan líneas de emergencia para panameños en Venezuela. Archivo

Canales de atención disponibles

La Cancillería informó que el CECODI mantendrá atención activa a través de las siguientes vías oficiales de contacto:

Teléfono para llamadas: (507) 504-9514

Mensajería de Whatsapp: (507) 6371-8485 y (507) 6330-6252

Correo electrónico: cecodi@mire.gob.pa

Consulado de Panamá en Venezuela suspende atención

La sección consular de Panamá en Venezuela informó a la comunidad panameña residente en el país y al público en general, que ha sido suspendida temporalmente la atención al público y la prestación de servicios consulares.

Explica que la medida busca salvaguardar la seguridad y la integridad del público en general. La reactivación de las labores regulares se informará oportunamente una vez que las condiciones lo permitan y de acuerdo a las disposiciones del Estado venezolano.

Destaca también que para la atención exclusiva de casos de emergencia que involucren a ciudadanos panameños se encuentra disponible el número de contacto de emergencia consular +58 424 - 268 2816.

Si han perdido el contacto con un familiar

Para los que han perdido el contacto con un familiar a causa del terremoto en Venezuela, la Cruz Roja Panameña ha habilitado también otros canales de contacto a través del Programa de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF).

Teléfono: (507) 6297-7525

Correo: rcf@cruzroja.org.pa

Instagram: @cruzrojapanama

Explica que este programa forma parte de una red humanitaria global de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, con presencia en casi todos los países del mundo y equipos especializados que trabajan para ayudar a las familias afectadas por desastres y crisis humanitarias.

Las autoridades instan a los panameños residentes o que se encuentren de viaje en Venezuela a ponerse en contacto con estas líneas para reportar su condición de seguridad o cualquier necesidad apremiante derivada de las afectaciones del sismo.