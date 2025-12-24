Cannabis medicinal: qué productos estarán disponibles y quiénes podrán acceder

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

La distribución de cannabis medicinal en el país está por iniciar. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que en los próximos días comenzará la venta de productos derivados del cannabis en farmacias autorizadas, una vez concluyan los trámites finales de importación.

Según explicó el director nacional de Farmacia y Drogas del Minsa, Uriel Pérez, la comercialización se realizará por fases y, en una primera etapa, se permitirá la venta de productos no controlados que contienen cannabidiol (CBD) con actividad terapéutica.

¿Qué productos estarán disponibles?

Los primeros productos que llegarán al mercado serán de uso tópico y oral, entre ellos cremas, ungüentos, aceites, jarabes y gomitas. Al tratarse de productos que no contienen tetrahidrocannabinol (THC), no requerirán prescripción médica y podrán ser adquiridos directamente en las farmacias autorizadas.

“En los próximos días vamos a tener productos, principalmente los no controlados, que contienen CBD con actividad terapéutica, por lo que ya vamos a contar con cannabis medicinal disponible para los pacientes”, señaló Pérez.

¿Quiénes podrán acceder?

En esta primera fase, cualquier persona podrá adquirir productos con CBD, siempre que estos se comercialicen dentro del marco regulado por el Minsa. No será necesario estar inscrito en un registro ni presentar receta médica.

No obstante, las autoridades aclararon que los productos que contengan THC, una sustancia sujeta a controles más estrictos por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, serán introducidos en una segunda etapa.

El Minsa adelantó que, cuando los medicamentos con THC ingresen oficialmente al mercado, estos estarán clasificados como productos medicinales controlados. Su dispensación requerirá prescripción médica y estará limitada a pacientes que se encuentren debidamente registrados en el programa de cannabis medicinal.

El registro es un componente clave de la regulación, ya que permitirá identificar a los usuarios, dar seguimiento terapéutico y evitar desvíos del producto. Su ausencia deja a los pacientes en un limbo: sin registro, las farmacias no podrán despachar y los médicos no podrán formalizar las prescripciones, aunque el producto llegue al país. El registro de los pacientes es competencia de la Dirección General de Salud del Minsa.

Las autoridades de salud subrayaron que el objetivo de esta medida es ampliar las opciones terapéuticas para pacientes con condiciones médicas específicas, sin dejar de lado los controles sanitarios y regulatorios necesarios para garantizar un uso seguro.

La Ley No. 242, de octubre de 2021, que regula el uso médico y terapéutico del cannabis y sus derivados en Panamá, fue sancionada hace cuatro años por el expresidente Laurentino Cortizo. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, su implementación ha avanzado lentamente y los pacientes esperan acceder a los tratamientos prometidos por la norma.