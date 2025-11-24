Panamá, 24 de noviembre del 2025

    CAJA DE SEGURO SOCIAL

    Caos por apertura inesperada de citas en la Ciudad de la Salud; CSS inicia investigación

    Aleida Samaniego C.
    Largas filas en la Ciudad de la Salud por una cita médica en el 2026. Cortesía

    Un caos se registró la mañana del 24 de noviembre en la Ciudad de la Salud, cuando cientos de asegurados acudieron al lugar para obtener una cita médica o exámenes para el próximo año. Los usuarios relataron que llegaron desde las 6:40 a.m. y, aun así, recibieron turnos tan altos como el 226 en la segunda vuelta.

    La apertura inesperada de las agendas de citas para el año 2026 provocó un gran congestionamiento, al punto de que más de 2,000 asegurados acudieron desde tempranas horas para intentar conseguir cupos en las 24 especialidades médicas que se ofrecen en el complejo.

    La situación obligó al director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, a trasladarse al lugar. El funcionario calificó el hecho como “lamentable” y aseguró que ni él ni las autoridades competentes habían sido informados de que las agendas se abrirían.

    “Es lamentable que tengamos una situación como esta, donde hemos hecho que las personas se apersonen desde muy temprano, incluso sin desayunar, por la apertura de unas agendas. No sabemos quiénes son los responsables, pero se va a investigar”, afirmó Mon.

    Según explicó, la habilitación de los cupos se realizó “de manera inconsulta”, sin un proceso ordenado por días o por especialidad, lo que provocó que personas de distintos puntos del país viajaran sin una planificación adecuada.

    “Simplemente se abrieron las agendas y ahora nadie es responsable. Esto no había ocurrido anteriormente”, señaló.

    Mon también asumió responsabilidad institucional por lo ocurrido: “Los errores son del mundo y los éxitos son compartidos, pero este error me lo tengo que abrogar. Si no estoy enterado de que estas cosas van a pasar, es mi trabajo el que queda en entredicho”.

    El director garantizó que todas las personas presentes recibirán su cita este mismo día, sin importar el tiempo que tome.

    Además, anunció que en horas de la tarde sostendría una reunión con todo el equipo directivo para determinar quién autorizó la apertura y aplicar los correctivos necesarios.

    En el sitio también estaban presentes el director nacional de Prestaciones y Servicios de Salud, Marcos Young; el director médico de la Ciudad de la Salud y del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, Ricardo Sandoval; entre otros directores ejecutivos de la entidad.

    Mon aclaró que la situación no se debió a falta de personal, sino a una decisión ejecutada sin avisar a las instancias correspondientes, lo que impidió prever la magnitud de la demanda.

    “Se esperaban 800 personas y llegaron más de 2,000. La gente está molesta, y debemos empatizar con ellos. Vamos a corregir y evitar que esto vuelva a pasar”, concluyó.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

