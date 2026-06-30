Capac insta a reforzar la seguridad estructural en Panamá tras los devastadores terremotos en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La organización empresarial llama a cumplir rigurosamente el Reglamento Estructural de Panamá y resalta que la calidad constructiva es una responsabilidad vital.

Tras la tragedia provocada por los terremotos en Venezuela, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), hizo un llamado este martes, a reforzar la seguridad estructural en Panamá y cumplir rigurosamente el reglamento de las edificaciones en el país.

El gremio emitió un pronunciamiento oficial, bajo la firma de su presidenta Irene Orillac de Simone, enfatizando que, si bien los movimientos telúricos son fenómenos naturales imposibles de predecir o evitar, las tragedias humanas sí pueden reducirse drásticamente mediante un diseño riguroso y un correcto mantenimiento de las edificaciones.

La Capac expresó su total solidaridad con el pueblo venezolano y con las familias afectadas por las pérdidas humanas y los colapsos edilicios, al tiempo que recordó a la ciudadanía que Panamá comparte una realidad geográfica de alta actividad sísmica debido a su exposición a diversas placas tectónicas y fallas geológicas activas, tales como la Falla de Pedro Miguel, ampliamente estudiada desde las obras de ampliación del Canal de Panamá.

Irene Orillac, presidenta de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac). Cortesía: Capac

Destacó que frente a este escenario de riesgo, la ingeniería panameña ha evolucionado de manera constante a lo largo de su historia.

Actualmente, el país se ampara en el Reglamento Estructural de Panamá (REP), uno de los códigos normativos más modernos de la región, cuyos cimientos se inspiraron originalmente en los estrictos estándares sísmicos del estado de California, adaptados detalladamente a la geología local.

Garantizar vidas

La dirigencia empresarial aclaró un aspecto técnico fundamental para la tranquilidad pública: el propósito medular de las normativas de construcción no es garantizar que un inmueble quede completamente libre de daños estéticos o superficiales tras un sismo de gran magnitud.

El verdadero objetivo es de carácter humanitario, enfocado en resguardar la vida de los ocupantes, impedir el colapso total de las estructuras pesadas y asegurar que los esquemas de evacuación hacia el exterior funcionen de forma rápida y segura.

Imágenes ilustrativas de trabajadores en la construcción del Consorcio Cuarto Puente Cortesía

Finalmente, el gremio constructor recalcó que la vigencia de códigos avanzados resulta insuficiente si estos no se aplican con un control estricto en cada una de las fases del desarrollo inmobiliario. Esto abarca desde las investigaciones geotécnicas del suelo y el cálculo estructural primario, hasta la fiscalización directa en la obra y el posterior mantenimiento preventivo de la infraestructura terminado.

“La calidad en la construcción no es un lujo; es una responsabilidad con la vida de las personas”, concluyó Orillac de Simone, instando al país a ver la prevención como la inversión más valiosa de la ingeniería nacional.