Capac rechaza paro anunciado por Suntracs y llama al diálogo nacional

Ante el llamado a huelga anunciado por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), para el próximo lunes 28 de abril, y que se sumaría al paro indefinido de un grupo de educadores, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) manifestó su firme rechazo a esta medida.

En un comunicado, la Capac señaló que esta acción perjudica directamente el desarrollo del país y afecta gravemente el normal desenvolvimiento de las actividades productivas del sector construcción.

📢 Comunicado@capacpanama rechaza el paro indefinido anunciado por Suntracs, por considerar que esta medida afecta el desarrollo del país, la economía y el bienestar de miles de trabajadores. pic.twitter.com/A3fABloeCk — Capac Panama (@CapacPanama) April 25, 2025

“Estas paralizaciones interrumpen el curso normal de la actividad económica, generan incertidumbre y afectan de forma negativa a un sector clave para la recuperación nacional. Su impacto no se limita únicamente a las obras en ejecución, sino que también repercute en miles de empleos directos e indirectos, en actividades conexas y en el bienestar de comunidades enteras”.

La Capac reiteró que los trabajadores que no asistan a sus puestos de trabajo sin causa justificada no devengarán salario alguno por los días no laborados, en estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente y de los convenios colectivos establecidos.

Agregó que “en este momento en el que el país necesita avanzar, toda acción que frene el desarrollo y genere incertidumbre representa un retroceso. Por ello, hacemos un llamado a la reflexión, al entendimiento y a la responsabilidad para garantizar el progreso y el bienestar de todos los panameños”.

Desde ayer, un grupo de representantes del Suntracs se unió a las manifestaciones de los educadores en las calles. Este viernes 25 de abril, en la ciudad capital, los docentes que apoyan el paro de labores se mantienen reunidos en la vía España, a la altura de la iglesia del Carmen donde marcharán hasta calle 50 y retornarán.

¡Anunciamos la huelga en la Asamblea general !

El Secretario General abordó la situación de nuestras cuentas bancarias y cómo desde la presidencia intentan desaparecer a la organización más combativa que lucha junto al pueblo.

Además anunció oficialmente la huelga general en el… pic.twitter.com/UAtxmmWdd5 — Suntracs Panama ⚒ (@SuntracsPanama) April 25, 2025

Además, se mantienen concentrado en Panamá Oeste están en el parque Los Libertadores; en Panamá Este, en el Centro Regional; y en la provincia de Veraguas, en la sede de la Asociación de Educadores Veragüenses.

Más temprano, el dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, Diógenes Sánchez, reportó que fue llevado a la subestación de Metro Park, conducido por la Policía Nacional, mientras conversaba con algunos educadores del IPT Juan Díaz.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación (Meduca) reiteró que las escuelas seguirán recibiendo a los estudiantes para continuar impartiendo clases, por lo que pidió a los docentes asistir a sus puestos de trabajo y a los padres enviar a sus acudidos a las aulas.

En conferencia de prensa del jueves 24 de abril, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo: “Este país no está para pararlo por caprichos. No necesitamos más paros, más protestas, sino todo lo contrario: que todos echemos adelante al país, a su economía y a su desarrollo”.

El mandatario señaló: “El que no ha trabajado no va a cobrar, así que ya saben: si van a pagar una huelga, que la paguen con su bolsillo y no con los erarios públicos. El que no trabajó no cobrará la próxima quincena”.

Este es el tercer día de paro de un grupo de educadores en contra de la Ley 462, que reformó la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social; el mal estado de las escuelas; la no apertura de la mina, entre otros temas.