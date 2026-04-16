Capturan a 225 personas requeridas por la justicia en el Metro de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un total de 225 personas con oficios vigentes fueron aprehendidas en las estaciones de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá durante los primeros 15 días de abril, como resultado de los operativos preventivos desarrollados por la Policía Nacional a través de la Unidad Policial del Metro.

Según cifras oficiales, en ese mismo período fueron verificadas 57,775 personas dentro de las instalaciones del sistema de transporte masivo, lo que permitió detectar a ciudadanos requeridos por diversos procesos judiciales y ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

Las estadísticas revelan que la mayoría de las capturas corresponde a casos relacionados con delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, patrimonio económico, seguridad colectiva, vida e integridad personal, así como delitos contra la libertad e integridad sexual, entre otros.

La presencia de personas buscadas por la justicia dentro del Metro también pone en relieve la importancia de reforzar la vigilancia en espacios públicos de alta concurrencia.

Ante este panorama, la Unidad Policial del Metro reiteró el llamado a la ciudadanía para aplicar medidas de autoprotección y prevención al ingresar a las estaciones, además de colaborar con las autoridades reportando cualquier situación sospechosa.

Las cifras mantienen la tendencia registrada en 2025. Durante julio del año pasado, la Unidad Policial del Metro reportó la verificación de 76,390 personas y la captura de 308 ciudadanos con oficios vigentes en las estaciones de las líneas 1 y 2. Además, en ese mes se tramitaron tres extranjeros y se atendieron 28 casos de alteración a la convivencia pacífica.