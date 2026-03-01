Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas este 2 de marzo por el inicio del año lectivo 2026. La ATTT recuerda que deben tramitar permisos formales.

Con el inicio del año lectivo 2026, este lunes 2 de marzo, estudiantes graduandos de 31 colegios del país tienen previsto realizar caravanas vehiculares como parte de las tradicionales actividades de bienvenida a su primer día del último año escolar.

Las caravanas, organizadas principalmente por alumnos de duodécimo grado, recorrerán desde tempranas horas de la mañana diversas avenidas del área metropolitana, San Miguelito y Panamá Oeste. En años anteriores, estas actividades han incluido desfiles de automóviles decorados con pancartas, globos y mensajes alusivos a la promoción, acompañados de música y consignas festivas.

Consultada sobre este tema, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) indicó que las solicitudes formales deben tramitarse por escrito ante la Dirección Nacional de Administración de Tránsito y Seguridad Vial, a cargo de Carlos Ayuso, ya sea por la asociación de padres de familia o por la dirección del centro educativo.

Hasta el último día del mes se habían recibido 31 solicitudes. Estas caravanas se desarrollarán en áreas cercanas a los colegios y tendrán una duración aproximada de una hora; el horario regular es de 6:00 a 7:00 a.m., antes del acto cívico. Además, cada permiso está condicionado a la presencia de unidades motorizadas de la ATTT, que escoltarán el recorrido.

Las autoridades de tránsito han reiterado el llamado a que estas celebraciones se desarrollen con responsabilidad, respetando las normas de circulación y evitando maniobras riesgosas que puedan poner en peligro a conductores, peatones o a los propios estudiantes. También recomendaron coordinar previamente los recorridos y horarios para minimizar el impacto en el tráfico, que ya registra un aumento significativo por el inicio de clases.

Padres de familia y directivos escolares, por su parte, han pedido que las caravanas se mantengan como una actividad simbólica y ordenada, promoviendo un ambiente de alegría sin excesos.