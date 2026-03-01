Panamá, 02 de marzo del 2026

    AÑO ESCOLAR 2026 EN PANAMÁ

    Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026

    Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas este 2 de marzo por el inicio del año lectivo 2026. La ATTT recuerda que deben tramitar permisos formales.

    Yaritza Mojica
    Las caravanas son organizadas principalmente por alumnos de duodécimo grado.

    Con el inicio del año lectivo 2026, este lunes 2 de marzo, estudiantes graduandos de 31 colegios del país tienen previsto realizar caravanas vehiculares como parte de las tradicionales actividades de bienvenida a su primer día del último año escolar.

    Las caravanas, organizadas principalmente por alumnos de duodécimo grado, recorrerán desde tempranas horas de la mañana diversas avenidas del área metropolitana, San Miguelito y Panamá Oeste. En años anteriores, estas actividades han incluido desfiles de automóviles decorados con pancartas, globos y mensajes alusivos a la promoción, acompañados de música y consignas festivas.

    Consultada sobre este tema, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) indicó que las solicitudes formales deben tramitarse por escrito ante la Dirección Nacional de Administración de Tránsito y Seguridad Vial, a cargo de Carlos Ayuso, ya sea por la asociación de padres de familia o por la dirección del centro educativo.

    Hasta el último día del mes se habían recibido 31 solicitudes. Estas caravanas se desarrollarán en áreas cercanas a los colegios y tendrán una duración aproximada de una hora; el horario regular es de 6:00 a 7:00 a.m., antes del acto cívico. Además, cada permiso está condicionado a la presencia de unidades motorizadas de la ATTT, que escoltarán el recorrido.

    Las autoridades de tránsito han reiterado el llamado a que estas celebraciones se desarrollen con responsabilidad, respetando las normas de circulación y evitando maniobras riesgosas que puedan poner en peligro a conductores, peatones o a los propios estudiantes. También recomendaron coordinar previamente los recorridos y horarios para minimizar el impacto en el tráfico, que ya registra un aumento significativo por el inicio de clases.

    Padres de familia y directivos escolares, por su parte, han pedido que las caravanas se mantengan como una actividad simbólica y ordenada, promoviendo un ambiente de alegría sin excesos.

