Carnaval 2026: 422 manipuladores sin carné de salud y 3,795 puestos inspeccionado

El Minsa inspecciona puestos de comida y atiende a miles durante el carnaval para garantizar la seguridad sanitaria.

Durante el carnaval, el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una estricta vigilancia sanitaria en los puestos de comida en todo el país para proteger a la población de riesgos alimentarios.

Hasta el momento, se han inspeccionado 3,795 puestos, entre fijos y ambulantes, y 6,544 manipuladores de alimentos, de los cuales 422 no portaban su carné sanitario, según informó el Departamento de Saneamiento Ambiental y la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.

Como resultado de estas revisiones, las autoridades decomisaron y destruyeron 289 productos, impusieron 43 multas y emitieron 55 citaciones a locales que no cumplían con la normativa.

El Minsa destacó que estas acciones buscan prevenir intoxicaciones y garantizar que la comida ofrecida durante las festividades sea segura, reforzando así la salud de quienes disfrutan de los desfiles y actividades carnavalescas.

En paralelo, la institución ha brindado 10,776 atenciones médicas, que incluyen traumas, quemaduras, intoxicaciones alimentarias y accidentes vehiculares, con cinco defunciones confirmadas. Entre los casos atendidos destacan:

Trauma: 907

Quemaduras: 24

Intoxicaciones alimentarias: 64

Accidentes vehiculares: 59

Asimismo, se realizaron 630 traslados por emergencias médicas, incluyendo vías terrestres, acuáticas, aéreas, interhospitalarias y prehospitalarias.

El Minsa enfatizó que la colaboración de comerciantes y ciudadanos es clave para evitar riesgos y disfrutar de un carnaval seguro. Recomienda a la población verificar la higiene de los alimentos, consumir productos en lugares autorizados y acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma de intoxicación o accidente.

Estas acciones buscan no solo garantizar la seguridad alimentaria, sino también proteger la integridad y la salud de miles de personas que participan en las festividades, convirtiendo el carnaval en un espacio de diversión seguro y responsable.