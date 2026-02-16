Panamá, 16 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    VIGILANCIA SANITARIA

    Carnaval 2026: 422 manipuladores sin carné de salud y 3,795 puestos inspeccionado

    El Minsa inspecciona puestos de comida y atiende a miles durante el carnaval para garantizar la seguridad sanitaria.

    Aleida Samaniego C.
    Carnaval 2026: 422 manipuladores sin carné de salud y 3,795 puestos inspeccionado
    Inspectores del Minsa revisan puestos de comida para garantizar la seguridad alimentaria durante el carnaval. Cortesía

    Durante el carnaval, el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una estricta vigilancia sanitaria en los puestos de comida en todo el país para proteger a la población de riesgos alimentarios.

    Hasta el momento, se han inspeccionado 3,795 puestos, entre fijos y ambulantes, y 6,544 manipuladores de alimentos, de los cuales 422 no portaban su carné sanitario, según informó el Departamento de Saneamiento Ambiental y la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.

    Como resultado de estas revisiones, las autoridades decomisaron y destruyeron 289 productos, impusieron 43 multas y emitieron 55 citaciones a locales que no cumplían con la normativa.

    El Minsa destacó que estas acciones buscan prevenir intoxicaciones y garantizar que la comida ofrecida durante las festividades sea segura, reforzando así la salud de quienes disfrutan de los desfiles y actividades carnavalescas.

    En paralelo, la institución ha brindado 10,776 atenciones médicas, que incluyen traumas, quemaduras, intoxicaciones alimentarias y accidentes vehiculares, con cinco defunciones confirmadas. Entre los casos atendidos destacan:

    • Trauma: 907

    • Quemaduras: 24

    • Intoxicaciones alimentarias: 64

    • Accidentes vehiculares: 59

    Asimismo, se realizaron 630 traslados por emergencias médicas, incluyendo vías terrestres, acuáticas, aéreas, interhospitalarias y prehospitalarias.

    El Minsa enfatizó que la colaboración de comerciantes y ciudadanos es clave para evitar riesgos y disfrutar de un carnaval seguro. Recomienda a la población verificar la higiene de los alimentos, consumir productos en lugares autorizados y acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma de intoxicación o accidente.

    Estas acciones buscan no solo garantizar la seguridad alimentaria, sino también proteger la integridad y la salud de miles de personas que participan en las festividades, convirtiendo el carnaval en un espacio de diversión seguro y responsable.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más
    • Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más