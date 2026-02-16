Carnaval 2026: 422 manipuladores sin carné de salud y 3,795 puestos inspeccionado

Durante el carnaval, el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una estricta vigilancia sanitaria en los puestos de comida en todo el país para proteger a la población de riesgos alimentarios.
Hasta el momento, se han inspeccionado 3,795 puestos, entre fijos y ambulantes, y 6,544 manipuladores de alimentos, de los cuales 422 no portaban su carné sanitario, según informó el Departamento de Saneamiento Ambiental y la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.
Como resultado de estas revisiones, las autoridades decomisaron y destruyeron 289 productos, impusieron 43 multas y emitieron 55 citaciones a locales que no cumplían con la normativa.
El Minsa destacó que estas acciones buscan prevenir intoxicaciones y garantizar que la comida ofrecida durante las festividades sea segura, reforzando así la salud de quienes disfrutan de los desfiles y actividades carnavalescas.
En paralelo, la institución ha brindado 10,776 atenciones médicas, que incluyen traumas, quemaduras, intoxicaciones alimentarias y accidentes vehiculares, con cinco defunciones confirmadas. Entre los casos atendidos destacan:
Trauma: 907
Quemaduras: 24
Intoxicaciones alimentarias: 64
Accidentes vehiculares: 59
Asimismo, se realizaron 630 traslados por emergencias médicas, incluyendo vías terrestres, acuáticas, aéreas, interhospitalarias y prehospitalarias.
El Minsa enfatizó que la colaboración de comerciantes y ciudadanos es clave para evitar riesgos y disfrutar de un carnaval seguro. Recomienda a la población verificar la higiene de los alimentos, consumir productos en lugares autorizados y acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma de intoxicación o accidente.
Estas acciones buscan no solo garantizar la seguridad alimentaria, sino también proteger la integridad y la salud de miles de personas que participan en las festividades, convirtiendo el carnaval en un espacio de diversión seguro y responsable.