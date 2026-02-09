Carnaval en la capital: la Cinta Costera estará cerrada desde el mediodía del viernes; mira en qué tramo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Debido a las actividades del Carnaval en la ciudad capital, la Cinta Costera y algunas vías aledañas, estarán cerradas a partir del mediodía de este viernes 13 de febrero.

Los organizadores del Festival Carnavalístico Volumen 2026 ya trabajan en el montaje de las estructuras que servirán de escenario para la celebración del Carnaval.

Con respecto al tránsito, se adelantó que desde el mediodía del viernes 13 de febrero, la Cinta Costera, desde el Mercado de Marisco hasta las inmediaciones del Hospital del Niño, estará cerrada al tráfico regular de vehículos.

Desde esa hora, los administradores de kioscos y puestos de venta ingresarán al área para acondicionar sus puestos de trabajo.

Este martes 10 de febrero, los directivos de los estamentos de seguridad darán más detalles sobre el operativo del Carnaval en la ciudad capital.

El Festival Carnavalístico es organizado por la Alcaldía de Panamá, en alianza con la empresa privada, y se celebrará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera.

El festival contará con cuatro tarimas caribeñas y latinas, diseñadas para distintos públicos, con una programación que incluirá géneros como salsa, merengue, soca, dancehall, reguetón y fusiones tropicales.

Además, contará con culecos desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.