Carnaval: identidad y patrimonio más allá de la fiesta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Cultura informó que acompaña al Municipio de Panamá en el proceso para fortalecer el carácter patrimonial del Carnaval capitalino.

Una de las apuestas del Ministerio de Cultura es rescatar el Carnaval como patrimonio del país, más allá de su dimensión festiva y comercial. La intención es reivindicarlo como expresión de identidad y memoria colectiva. Pero ¿cuáles son los argumentos que sostienen esa propuesta y qué fundamentos culturales la respaldan?

Para la entidad, esta celebración no empieza cuando se encienden las luces de la tarima ni concluye con el miércoles de ceniza, sino mucho antes: en los talleres donde se cosen lentejuelas, en las casas donde se ensayan coreografías y en los barrios donde los músicos afinan tambores.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, lo define así: “El Carnaval es memoria, patrimonio e identidad. Durante cuatro días, nuestras calles y avenidas se llenarán de música, comparsas, polleras y tambores, recordándonos que Panamá late al mismo ritmo”.

Construcción colectiva

En palabras de la titular de la funcionaria, esta festividad es una construcción colectiva que involucra a artesanos, músicos, diseñadores y familias enteras, y que combina tradición religiosa y expresión popular en los días previos al Miércoles de Ceniza.

La entidad cultural lo define como una manifestación social que reúne música, danza, comparsas, culecos —los tradicionales baños de agua—, desfiles de carrozas y la elección de reinas. Cada elemento cumple una función dentro de una estructura festiva que mezcla competencia, espectáculo y arraigo comunitario.

Carnavales en La Villa de Los Santos. LP/Alexander Arosemena

Uno de los días más esperados es el Martes de Carnaval. Según la información oficial, no es solo el cierre de la fiesta, sino el momento en que el lujo y la tradición adquieren protagonismo. La exhibición de polleras, que hoy parece habitual, se consolidó entre las décadas de 1960 y 1970 como un acto de afirmación y orgullo nacional.

La pollera, con sus bordados y tembleques, se convierte entonces en símbolo central. No es únicamente un traje típico, sino una pieza que sintetiza historia, identidad y destreza artesanal. Su presencia masiva durante esa jornada reafirma la dimensión cultural de la celebración.

Otras tradiciones

Otra tradición destacada es la elección de la reina del Carnaval. Cada ciudad escoge a una soberana que representa el espíritu festivo, la creatividad y la identidad local. Su figura encarna la imagen pública de la fiesta y lidera desfiles y actividades oficiales.

Los culecos y las mojaderas, por su parte, marcan el ritmo de las jornadas diurnas. Camiones cisterna recorren las calles lanzando agua sobre la multitud para mitigar el calor y animar la convivencia. Es una práctica popular que convoca tanto a residentes como a visitantes.

Culecos en Los Andes Mall durante los carnavales de San Miguelito. Isaac Ortega

Las carrozas y fantasías añaden un componente visual y artístico. Los diseños combinan historia, imaginación y tradición panameña, y transforman las avenidas en escenarios móviles donde convergen luces, colores y música.

En las primeras horas del Miércoles de Ceniza se celebra el llamado “topón”, descrito como una medición de fuerzas entre tunas. No solo intervienen las tonadas y las murgas, sino también el espectáculo pirotécnico y la presencia de las reinas, que lucen polleras de gala en un cierre cargado de simbolismo.

Herrera también subrayó el impacto cultural y económico de la fiesta. De hecho, señaló que “esta celebración trae progreso, impulsa la economía, el turismo y genera oportunidades para artistas, artesanos, emprendedores y músicos”, en referencia al movimiento que se genera en sectores como la gastronomía, el transporte y el comercio durante los días de Carnaval.

El carnaval atrae a los turistas a Panamá. LP/Elysée Fernández

Por ejemplo, se informó que los carnavales de 2026 podrían dejar una derrama económica superior a los 300 millones de dólares en todo el país, según cifras destacadas por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) en su columna La Voz de Apede, difundida este domingo 15 de febrero.

Actualmente, en este proceso de preparación, el Ministerio de Cultura informó que también acompaña al Municipio de Panamá en el esfuerzo por reforzar el significado cultural del Carnaval de la capital.